Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je že prispela na prizorišče izločilnih bojev svetovnega prvenstva v Bangkok, kjer bo prav v zadnjem paru osmine finala v ponedeljek ob 15.30 izzvala aktualne evropske prvakinje Turkinje. Te na svetovni lestvici zasedajo šesto mesto, Slovenke pa so prvič med najboljšo dvajseterico. Izločilni boji se bodo sicer začeli že v petek, ko bodo na delu tudi branilke naslova Srbkinje.

Slovenske odbojkarice so na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko odpotovale s ciljem, da po skupinskem delu zanje še ne bi bilo konec tekmovanja. Cilj so uresničile z zgodovinsko premierno zmago na SP, ko so s 3:0 premagale Argentino, ob tem pa jim je do izločilnih bojev pomagala še zmaga ZDA s Češko.

Slovenke so se iz mesta Nakhon Ratchasima preselile v Bangkok, kjer bodo v ponedeljek prvič igrale v izločilnih bojih svetovnih prvenstev. Njihove tekmice bodo zmagovalke skupine E Turkinje, ki na tem SP še niso oddale niti niza.

Evropske prvakinje Turkinje so na svetovni lestvici na šestem mestu, Slovenke pa so po predstavah v skupinskem delu prvenstva pridobile pet mest in so 20. Sploh prvič so se zavihtele med najboljšo dvajseterico.

Orefice: Servis in potrpežljivost

Na vrhu svetovne lestvice ostajajo aktualne olimpijske prvakinje in zmagovalke letošnje lige narodov Italijanke, sledijo jim Brazilke, Poljakinje, Kitajke in Japonke. Šesto mesto zasedajo evropske prvakinje Turkinje, za njimi pa so olimpijske podprvakinje Američanke in aktualne dvakratne svetovne prvakinje Srbkinje. Deseterico zaključujeta Nizozemska in Nemčija. "Mislim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah," pravi selektor Alessandro Orefice. Foto: Volleyball World

Slovensko-turški dvoboj bo zadnji v osmini finala, na sporedu bo v ponedeljek ob 15.30 po slovenskem času. "Do 1. septembra imamo še nekaj časa za pripravo, zato se bomo osredotočili nanje in na to, kaj lahko mi naredimo na igrišču, da odigramo svojo najboljšo odbojko proti odlični ekipi. Turčijo dobro poznamo, imajo vrhunske igralke in zelo visoko raven igre, zato se moramo res natančno pripraviti. Videoanaliza nam bo dala odgovore, ki jih potrebujemo. Mislim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah. V vsakem položaju moramo dati vse od sebe, biti močni v obrambi in pogumni ter odločni pri napadalnih akcijah," je o tekmi v osmini finala za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Slovenk Alessandro Orefice.

Začenjajo branilke naslova

Izločilni boji se bodo v Bangkoku začeli že v petek, ko se bosta v prvem dvoboju pomerili aktualna svetovna prvakinja Srbija in Nizozemska.

Srbkinje, ki lovijo tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj, se bodo v osmini finala pomerile z Nizozemsko. V boju za četrtfinale ne bodo mogle računati na prvo ime Tijano Bošković. Foto: Volleyball World

Srbkinje v osmini finala zagotovo ne bodo mogle računati na zvezdnico Tijano Bošković, ki si je v skupinskem delu tekmovanja poškodovala gleženj. Selektor Zoran Terzić pravi, da naj ne bi šlo za težjo poškodbo, da pa je nehvaležno govoriti o tem, kdaj bi znova lahko igrala. Boj za četrtfinale bo tako spremljala kot gledalka.

Petek prinaša tudi azijski obračun med gostiteljicami Tajkami in Japonkami.

V soboto bodo olimpijske prvakinje Italijanke vlogo favoritinj poskušale upravičiti proti Nemkam, Poljakinje pa si bodo napredovanje poskušale izboriti proti Belgijkam.

Nedeljski del se bo začel z bojem Kitajk in Francozinj, končal pa s tekmo med Brazilijo in Dominkansko republiko.

Na uvodni ponedeljkovi tekmi Američanke čaka tekma s Kanado, Slovenke pa ob 15.30 s Turkinjami.

Četrtfinale bo 3. in 4. septembra, polfinale 6. septembra, tekmi za odličja pa 7. septembra.

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

