Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
20.58

Četrtek, 28. 8. 2025, 20.58

Na Poljskem strmoglavilo lovsko letalo

K. M., STA

Lovsko letalo f-18 | Letalo je pred strmoglavljenjem izvedlo akrobatski manever. | Foto Guliverimage

Letalo je pred strmoglavljenjem izvedlo akrobatski manever.

Foto: Guliverimage

Poljsko lovsko letalo f-16 je danes strmoglavilo med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom v osrednji Poljski, je danes sporočil tiskovni predstavnik vlade v Varšavi in dodal, da je pilot umrl.

"Tragični dogodek v Radomu, med pripravami na letalsko prireditev je strmoglavil lovec f-16. Na žalost je pilot umrl," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vlade. Dodal je, da se minister za obrambo odpravlja na kraj nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočila poljska vojska, v nesreči ni bil poškodovan nihče na tleh.

Z videoposnetkov, ki so jih objavili poljski mediji, je razvidno, da je letalo izvedlo akrobatski manever, preden je strmoglavilo na vzletno-pristajalni stezi.

