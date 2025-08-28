Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP ZDA, 5. dan (ATP)

Lorenzo Musetti je nalogo opravil, zdaj je na potezi Jannik Sinner

Lorenzo Musetti OP ZDA | Lorenzo Musetti | Foto Reuters

Lorenzo Musetti

Foto: Reuters

V moški konkurenci je v četrtek na osrednjem igrišču v Flushing Meadowsu na OP ZDA Italijan Jannik Sinner, napredoval pa je že njegov rojak Lorenzo Musetti.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz in Đoković zanesljivo v tretji krog, poškodba Britanca

Po zmagi Ige Swiatek je na osrednje igrišče zakorakal Italijan Jannik Sinner, ki igra z neugodnim Avstralcem Alexeijem Popyrinom. Ponoči bo dvoboj drugega kroga med drugimi igral tudi tretjepostavljeni Nemec Alexander Zverev. Čaka ga Britanec Jacob Fearnley.

Kot prvi iz zgornje polovice si je nastop v tretjem krogu na igrišču priboril Lorenzo Musetti. Triindvajsetletnik je po treh nizih s 6:4, 6:0, 6:2 premagal Belgijca Davida Goffina. Musetti je s tem že izenačil najboljši izid v New Yorku, a po letošnjih rezultatih kotira precej višje.

"Igral sem dober tenis, a z Davidom nikoli ne veš. Nisem si smel privoščiti padca v igri. V tretjem nizu sem bil zaradi tega zelo jezen, saj sem bil ves čas povsem osredotočen. Vendar sem izid v tretjem nizu obrnil, s predstavo pa sem lahko zelo zadovoljen," je po gladki zmagi dejal polfinalist letošnjega OP Francije.

Že v sredo je sicer Britanec Jack Draper, lanski polfinalist v New Yorku, sporočil, da zaradi poškodbe roke ne more nadaljevati turnirja. Med 32 najboljših je tako brez boja napredoval Belgijec Zizou Bergs.

OP ZDA Iga Swiatek
Sportal Padci v igri Ige Swiatek niso stali napredovanja
Taylor Townsend
Sportal Je Latvijka na US Opnu res imela rasistične pripombe?
Arina Sabalenka
Sportal Zmaga Sabalenke, verbalni obračun med Latvijko in Američanko #video
