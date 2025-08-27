Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Sreda,
27. 8. 2025,
16.59

Sreda, 27. 8. 2025, 16.59

OP ZDA, 4. dan (ATP)

Đoković ponovno z domačinom, na delu tudi Alcaraz

Ja. M.

Novak Đoković | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na OP ZDA se začenjajo dvoboji drugega kroga. Med prvimi bo v moški konkurenci na teren stopil Novak Đoković, ki se bo ponovno udaril z domačinom. Tokrat mu bo nasproti stal Zachary Svajda. Na delu bo tudi drugi nosilec Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner
Sportal Gorje tekmecem, Jannik Sinner je spet razigran

Izjemni Srb, ki v Flushing Meadowsu lovi svoj 25. naslov na turnirjih za veliki slam (zadnjega je osvojil prav tu pred dvema letoma), je v prvem krogu s 3:0 ugnal Learnerja Tiena.

Carlos Alcaraz, ki je na OP ZDA slavil leta 2022, se bo v drugem dvoboju udaril z Italijanom Mattio Belluccijem, na delu pa bosta tudi največja domača upa, Taylor Fritz in Ben Shelton.

Zanimivejši dvoboji:

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Mattia Bellucci (Ita)
Taylor Fritz (ZDA/4) - Lloyd Harris (JAR)
Ben Shelton (ZDA/6) - Pablo Carreno Busta (Špa)
Novak Đoković (Srb/7) - Zachary Svajda (ZDA)

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz z novo pričesko brez težav prek prve ovire
Learner Tien Novak Đoković US Open 2025
Sportal Novak Đoković preskočil mladega Američana, Fritz in Shelton zanesljiva
 
Taylor Fritz Ben Shelton Carlos Alcaraz Novak Đoković ATP OP ZDA
