Sreda, 27. 8. 2025, 16.59
10 minut
OP ZDA, 4. dan (ATP)
Đoković ponovno z domačinom, na delu tudi Alcaraz
Na OP ZDA se začenjajo dvoboji drugega kroga. Med prvimi bo v moški konkurenci na teren stopil Novak Đoković, ki se bo ponovno udaril z domačinom. Tokrat mu bo nasproti stal Zachary Svajda. Na delu bo tudi drugi nosilec Carlos Alcaraz.
Izjemni Srb, ki v Flushing Meadowsu lovi svoj 25. naslov na turnirjih za veliki slam (zadnjega je osvojil prav tu pred dvema letoma), je v prvem krogu s 3:0 ugnal Learnerja Tiena.
Carlos Alcaraz, ki je na OP ZDA slavil leta 2022, se bo v drugem dvoboju udaril z Italijanom Mattio Belluccijem, na delu pa bosta tudi največja domača upa, Taylor Fritz in Ben Shelton.
Zanimivejši dvoboji:
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Mattia Bellucci (Ita)
Taylor Fritz (ZDA/4) - Lloyd Harris (JAR)
Ben Shelton (ZDA/6) - Pablo Carreno Busta (Špa)
Novak Đoković (Srb/7) - Zachary Svajda (ZDA)