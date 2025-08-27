Đoković ponovno z domačinom, na delu tudi Alcaraz

Na OP ZDA se začenjajo dvoboji drugega kroga. Med prvimi bo v moški konkurenci na teren stopil Novak Đoković, ki se bo ponovno udaril z domačinom. Tokrat mu bo nasproti stal Zachary Svajda. Na delu bo tudi drugi nosilec Carlos Alcaraz.

Izjemni Srb, ki v Flushing Meadowsu lovi svoj 25. naslov na turnirjih za veliki slam (zadnjega je osvojil prav tu pred dvema letoma), je v prvem krogu s 3:0 ugnal Learnerja Tiena.

Carlos Alcaraz, ki je na OP ZDA slavil leta 2022, se bo v drugem dvoboju udaril z Italijanom Mattio Belluccijem, na delu pa bosta tudi največja domača upa, Taylor Fritz in Ben Shelton.