Sabalenka in največji domači up proti Rusinjama

Prvi dan bojev drugega kroga v ženski konkurenci se bosta na OP ZDA predstavili prva nosilka Arina Sabalenka in največji domači up Jessica Pegula. Na delu bo tudi britanska zvezdnica Emma Raducanu.

Arina Sabalenka, ki je prvo oviro preskočila brez težav, se bo tokrat udarila s Polino Kudermetovo, Jessica Pegula, ki je bila za sam uvod še bolj zanesljiva od Belorusinje, pa z Ano Blinkovo.

Emma Raducanu, ki je leta 2021 poskrbela za pravo senzacijo in OP ZDA tudi osvojila, nato pa vse do letošnjega prvega kroga čakala na novo slavje na igriščih v New Yorku, se bo pomerila z Janice Tjen.