Sreda,
27. 8. 2025,
17.15

OP ZDA, 4. dan (WTA)

Sabalenka in največji domači up proti Rusinjama

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka se bo pomerila s Polino Kudermetovo. | Foto Reuters

Arina Sabalenka se bo pomerila s Polino Kudermetovo.

Foto: Reuters

Prvi dan bojev drugega kroga v ženski konkurenci se bosta na OP ZDA predstavili prva nosilka Arina Sabalenka in največji domači up Jessica Pegula. Na delu bo tudi britanska zvezdnica Emma Raducanu.

Arina Sabalenka, ki je prvo oviro preskočila brez težav, se bo tokrat udarila s Polino Kudermetovo, Jessica Pegula, ki je bila za sam uvod še bolj zanesljiva od Belorusinje, pa z Ano Blinkovo.

Emma Raducanu, ki je leta 2021 poskrbela za pravo senzacijo in OP ZDA tudi osvojila, nato pa vse do letošnjega prvega kroga čakala na novo slavje na igriščih v New Yorku, se bo pomerila z Janice Tjen.

Zanimivejši pari:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Polina Kudermetova (Rus)
Jessica Pegula (ZDA/4) - Ana Blinkova (Rus)
Jasmine Paolini (Ita/7) - Iva Jović (ZDA)
Emma Raducanu (VBr) - Janice Tjen (Ino)

