Iga Swiatek se je poigrala s tekmico. Bo kos izzivu tudi Coco Gauff?

V ženskem delu US Opna danes nastopata tudi eni izmed največjih kandidatk za lovoriko. Poljakinja Iga Swiatek se je že izkazala in in Američanka Coco Gauff.

Iga Swiatek je s 6:1, 6:2 po natanko eni uri ugnala Kolumbijko Emiliano Arango ter uspešno začela lov na sedmi grand slam v karieri. Poljakinja je doslej štirikrat osvojila OP Francije (2020, 2022, 2023, 2024), po enkrat pa je bila najboljša še na OP ZDA (2022) in nazadnje pretekli mesec na sveti travi v Wimbledonu.

V drugem krogu bo 24-letnici nasproti mreže stala Nizozemka Suzan Lamens, ki je s 6:4, 6:2 ugnala 18-letno domačinko Valerie Glozman.

Swiatek je tako dobro formo iz Cincinnatija, kjer je osvojila naslov na turnirju serije WTA 1000, prenesla tudi na igrišča v Flushing Meadowsu, kjer je bila v zadnjih dveh sezonah bolj skromna. Leta 2023 je prišla do osmine finala, lani pa do četrtfinala. Letos na turnirjih velike četverice še nikoli ni izpadla pred polfinalom.

"Odlično je bilo. Prvi dvoboji na grand slamih nikoli niso ravno enostavni, saj se moraš navaditi na tekmovalni ritem. To je bil soliden dvoboj, nisem pretiravala in igrala na moč," je po zanesljivi predstavi dejala zvezdnica iz Varšave.

"Povsod so poljski navijači in lepo je čutiti njihovo podporo. Na vseh turnirjih po svetu me spremljajo, a tudi drugi navijači so super, sama pa upam, da jim bom ponudila dober tenis," je še o podpori s tribun osrednjega igrišča Arthur Ashe dejala Swiatek.

Ljubljenka domačega občinstva Coco Gauff se bo na stadionu Arthur Ashe pomerila s Hrvatico z avstralskim potnim listom Ajlo Tomljanović. Lani ji je na olimpijskem turnirju v Parizu prepustila le tri igre. Tomljanović je pred leti na US Opnu že spravila v solze ameriške ljubitelje tenisa. To se je zgodilo leta 2022, ko je izločila Sereno Williams (7:5, 6:7 in 6:1).

V drugi krog je od nosilk napredovala tudi Ukrajinka Marta Kostjuk.