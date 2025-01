Tomaž Ambrožič: Manj je več

Hitreje, višje, močneje! Šport je zaznamovan s temi besedami vse od leta 1894, ko so postale slogan olimpijskih iger moderne dobe. 130 let kasneje je šport mnogo več kot le šport. Marsikdo bi celo rekel, da to sploh ni več šport, ampak industrija. Težko je zanikati eksponenten razvoj športa, ki prehaja v fazo, ko sploh ne moremo več govoriti o rasti, pač pa začenja najedati lastno substanco. Športa je preprosto preveč.

Tako kot je očitno preveč denarja, ki nenehno išče načine za lastno oplemenitenje, in šport že več desetletji nudi prostor, kamor se ta denar steka. Paradoks je v tem, da vrhunski šport, kjer se ta denar najbolje plemeniti, tega denarja niti ne potrebuje za vsako ceno. Vsaj ne za svoj obstoj ali pa preživetje. Najboljši športniki izjemno dobro zaslužijo, lastniki oziroma upravljalci športnih organizacij, ki nenehno povečujejo svoje prihodke, pa le-te skoraj v celoti (ali pa celo še več) zapravijo naprej. Kolikor pride notri, gre tudi ven. Takšen balon, ki se napihuje okoli najprestižnejših in najzanimivejših športnih zgodb, nikakor ne poči in tudi ne kaže, da bi se kaj takšnega lahko kmalu zgodilo.

Svetovno klubsko nogometno prvenstvo, ki si ga nihče ne želi

A poči lahko nekje drugje. Počijo lahko športniki, zaradi katerih se baloni ves čas napihujejo. Ti imajo preprosto premalo besede pri tem, kako se iz športa lahko iztisne še več denarja.

Ena od športnih zgodb, ki bo v letu 2025 zagotovo vzbudila veliko pozornosti, bo premierno Svetovno prvenstvo v klubskem nogometu, ki ga bo Fifa organizirala v ZDA. Namesto dosedanjega formata, ko so se na zaključnem turnirju pomerili najboljši klubi posameznih celin, bomo od leta 2025 naprej vsake štiri leta spremljali večtedensko tekmovanje 32 klubov z vseh celin sveta.

Najboljši nogometaši sveta so do zdaj imeli vsako drugo leto prosto poletje, potem ko so se izmenično menjala svetovna in kontinentalna prvenstva (na nekaterih celinah so bila ta izvedena v zimskih mesecih). To se bo zdaj spremenilo.

Bliža se nam nova zgodba Fife in njenega predsednika Giannija Infantina – Svetovno prvenstvo v klubskem nogometu. Foto: Reuters

Poskus ustanovitve nogometne Superlige pred nekaj leti je k sreči hitro propadel. No, tisti, ki so bili skriti v ozadju te pobude, se niso predali in ideja o organizaciji "velikega" klubskega tekmovanja pod okriljem Fife je le dočakala uradno potrditev. Da v ozadju te odločitve še zdaleč niso športni motivi, pričajo številne okoliščine, ki spremljajo najavo in vzpostavitev tega novega tekmovanja.

Do zadnjega je bilo odprto mesto dodatnega kluba iz lige MLS v ZDA. Potem ko se Interju iz Miamija, za katerega igra Lionel Mesi, kot enemu od zmagovalcev kontinentalnega klubskega tekmovanja na tekmovanje ni uspelo uvrstiti, je bila dobesedno "čez noč" objavljena novica, da bo zadnje mesto na prvenstvu zapolnil prav Inter iz Miamija. To naj bi si prislužil z najboljšim izkupičkom rednega dela sezone v ameriški Major League Soccer. To, da je klub le dober teden dni kasneje izpadel v prvem krogu končnice, ni imelo nobenega vpliva.

Da do te odločitve med sponzorji in TV-hišami ni bilo velikega zanimanja za novo Fifino tekmovanje, je seveda vplivalo na odločitev predsednika Giannija Infantina, da pohiti z imenovanjem kluba Leona Mesija kot enega od udeležencev turnirja. Konec koncev se je nastop že pred tem izmuznil Cristianu Ronaldu.

Fifa je tekmovanje pred dvema letoma pompozno najavila in predvsem evropske klube pritegnila k sodelovanju z veliko denarja. Vsak klub iz Evrope naj bi dobil po 50 milijonov ameriških dolarjev zgolj za udeležbo na prvenstvu. Fifa je načrtovala, da bo ta sredstva pridobila z uspešnim trženjem televizijskih pravic in si je v pogovorih z Apple TV obetala kar dve milijardi dolarjev prihodka.

Apple TV je sicer kmalu ugotovil, da tekmovanje preprosto nima takšnega potenciala, in je od pogovorov odstopil. Zelo hladne so bile tudi največje televizijske hiše po svetu, ki preprosto niso videle dodane vrednosti v še več nogometnih prenosih, ki naj bi od gledalcev in oglaševalcev zvabili še več denarja.

Da gre za zelo oseben projekt predsednika Fife Giannija Infantina, je vidno tudi po načinu, kako se dogodek komunicira. Vse ključne informacije je namreč predsednik svetovne nogometne organizacije objavil na svojih profilih družabnih omrežji. Tiskovne konference so preteklost, prihodnost pa očitno grajenje osebnih znamk športnih vplivnežev in funkcionarjev.

Dan po tem, ko je Fifa v preteklem mesecu dokončno potrdila, da bo leta 2034 Svetovno nogometno prvenstvo gostila Savdska Arabija, je Fifa objavila tudi informacijo, da je televizijske pravice za Svetovno klubsko prvenstvo leta 2025 v celoti odkupila spletna medijska platforma DAZN.

Inter iz Miamija z Lionelom Messijem v prvi vlogi bo prav tako del Svetovnega prvenstva v klubskem nogometu. Foto: Reuters

Ta je pionir na področju digitalne distribucije športnih prenosov in že dolgo razvija športno različico "Netflixa" ter se pri tem srečuje s številnimi izzivi. Predvsem finančnimi. Poslovno leto 2022 je platforma sklenila z več kot milijardno izgubo, vseeno pa še naprej ostaja zanimiva za investitorje.

Platforma DAZN se je Fifi obvezala za pravice plačati milijardo dolarjev, kar je precej manj od prvotnih pričakovanj. Hkrati z objavo novice o pridobitvi pravic sta sledili še dve informaciji. Prva je bila ta, da naj bi sicer "plačljivi" DAZN ponudil brezplačen ogled vsem navijačem po svetu, druga pa ta, da naj bi nov strateški partner postal savdijski finančni sklad PIF. Sklepanje, ki ni nujno pravilno, pa vseeno blizu temu, je, da bodo Savdijci z denarjem rešili zgodbo predsednika Fife, ki se je odločil, da bo ustvaril konkurenco Uefini ligi prvakov, pa naj stane, kolikor hoče.

Športnikov se ne želi slišati

Žalostno, ker v tej računici seveda ni nogometašev. Eden najbolj glasnih nasprotnikov povečevanja števila tekem in novih obveznosti za nogometaše, španec Rodri, je sezono zaradi poškodbe križnih vezi že končal in bo omenjeno prvenstvo tudi zagotovo izpustil. Da pretirano obremenjevanje igralcev pušča negativne posledice tudi za klube in njihove lastnike, zdaj spoznavajo tudi ti. V čigavem interesu bo potem poslati najboljše igralce na Svetovno klubsko prvenstvo, ki bo bolj ali manj prestižne narave?

Krivulja mejne koristnosti je nekaj, kar velja povsod. Ko ta krivulja doseže svoj vrh, se obrne in ne prinaša več nobene koristi. Prej ravno nasprotno.

Kot pri vseh stvareh v življenju sta tudi pri tem, koliko športa lahko "pojemo", potrebna zdrav razum in prava mera. "Več" ne pomeni vedno tudi bolje in "hitreje" tudi ne pomeni vedno nečesa, čemur sledimo. Te besede so bile namenjene športnikom in njihovima odrekanju in trudu. Tudi navijači ne moremo več slediti tempu, ki nam prinaša nove in nove tekme. Šport ne sme postati zgolj statistika. Čustva, ki ga spremljajo, morajo ostati iskrena in doživeta.

Manj lahko pomeni tudi več. Naj leto 2025 prinese manj stresa ter več športnega veselja in navdušenja. In izogibajmo se temu, da želimo nekaj narediti na silo, zgolj zaradi lastnega ega.

Siolov kolumnist Tomaž Ambrožič, soustanovitelj, partner in direktor športnomarketinške agencije Sport Media Focus, ki deluje od leta 1997. Sicer diplomirani pravnik, ki je že tri desetletja v športnomarketinških vodah. Sodeloval je pri organizaciji nekaterih največjih športnih dogodkov pri nas. Je tudi prejemnik posebnega priznanja Društva za marketing Slovenije leta 2013. Kolumne na Siolu objavlja vsako prvo nedeljo v mesecu. Foto: Siol.net