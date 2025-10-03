Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
11.13

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FIFA

Petek, 3. 10. 2025, 11.13

1 ura, 5 minut

SP v nogometu

Fifa predstavila uradno žogo SP 2026

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
žoga, fifa, SP 2026 | Uradna žoga SP v nogometu leta 2026. | Foto FIFA

Uradna žoga SP v nogometu leta 2026.

Foto: FIFA

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predstavila uradno žogo svetovnega prvenstva naslednje leto, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Nogometaši bodo tekme na SP 2026 igrali z žogo Trionda, ki jo je izdelal Adidas, uradni opremljevalec prvenstev že od leta 1970.

Kot je sporočila Fifa, gre pri novi žogi za kombinacijo sodobnih tehnoloških rešitev in dizajna, ki povezuje vse tri države gostiteljice.

Na žogi so značilni simboli posameznih držav - zvezde za ZDA, orel za Mehiko in javorov list za Kanado. Tudi pri barvah so bili oblikovalci pozorni na tri prireditelje, žoga je ob beli osnovi še rdeča, modra in zelena. Tudi ime Trionda v španščini nakazuje tri valove in tudi na ta način kaže na povezanost treh gostiteljic, so sporočili iz Fife.

Površina žoge je sestavljena iz štirih delov; trije so nepravilnih geometrijskih oblik, eden pa v obliki trikotnika s stranicami v rdeči, modri in zeleni barvi, kar tudi simbolizira povezanost treh držav.

Poleg zunanje podobe, ki povzema enotnost treh prirediteljic, ima žoga tudi v notranjosti še precej tehnoloških novosti. Zmogljiv čip bo v realnem času posredoval vse podatke sodnikom v sobi za Var, z njimi bodo tako lahko zabeležili vsak dotik in vsak premik žoge ter tako pomagali sodnikom ob morebitnih spornih situacijah na igrišču.

Fifa je še pojasnila, da so sestavni deli žoge sešiti z globokimi šivi, kar zagotavlja gladko površino in boljšo stabilnost žoge med letom. Poleg tega pa je površina žoge na nekaterih mestih nekoliko rebrasta, kar naj bi izboljšalo oprijem pri preigravanju oziroma nadzor nad žogo v vlažnih razmerah.

"Uradna žoga SP 2026 je tu. Prelepa je, vesel sem in ponosen, da lahko predstavim Triondo. Adidas je spet ustvaril ikonično žogo za SP, ki bo simbolizirala strast in enotnost na tekmovanju, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada," je ob predstavitvi žoge dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Predstavitev uradne žoge je še en korak pri odštevanju do SP 2026; nedavno je Fifa že predstavila uradne maskote tekmovanja, te so tri, vsako državo prirediteljico predstavlja ena. Ob predstavitvi žoge pa so še sporočili, da bodo pri vsaki prodani vstopnici za SP en ameriški dolar namenili v svoj izobraževalni sklad. Obenem so dodali, da je v prvi fazi naročanja vstopnic za SP zahtevke oddalo več kot 4,5 milijona navijačev iz 216 držav.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 11. julijem 2026. Žreb skupin bo v Washingtonu 5. decembra.

Preberite še:

Gianni Infantino
Sportal Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitičnih težav
FIFA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.