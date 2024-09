Severna Koreja poroča o preizkusu rakete z zelo veliko bojno glavo

Severnokorejska vojska je v sredo uspešno preizkusila novo balistično raketo z zelo veliko konvencionalno bojno glavo. Nova taktična balistična raketa je bila opremljena s 4,5-tonsko bojno glavo. Testirali so tudi strateško manevrirno raketo, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Sredin preizkus balistične rakete naj bi potekal po načrtih. S testiranjem so preverjali natančnost ciljanja v srednjem dosegu 320 kilometrov in eksplozivno moč rakete z zelo veliko bojno glavo. Izstrelitev rakete je spremljal tudi predsednik države Kim Džong Un, poročanje KCNA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah Pjongjanga so enak tip rakete preizkusili tudi julija.

Tokrat naj bi poleg balistične rakete tipa hwasongpho-11-da-4.5 preizkusili izboljšano strateško manevrirno raketo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brezzobe mednarodne sankcije

Čeprav proti Severni Koreji veljajo številne mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski in raketni program, Pjongjang že leta razvija rakete, tudi takšne, ki bi lahko nosile jedrske konice. Napetosti na Korejskem polotoku se zato že dolgo zaostrujejo.

V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povišala število preizkusov raket in okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA ter poglobila odnose z Rusijo, s katero so junija sklenili sporazum o strateškem partnerstvu.

Prejšnji teden je Pjongjang obiskal vodja ruskega sveta za nacionalno varnost Sergej Šojgu. Obisk se je zgodil v obdobju, ko Moskva potrebuje orožje za nadaljevanje več kot 30-mesečne vojne v Ukrajini in ko Zahod obtožuje Pjongjang, da Moskvi pri tem pomaga.