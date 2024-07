Vojaške vaje, ki jih po navedbah Kim Džo Jong na obmejnih otokih in demilitariziranem območju med državama izvaja južnokorejska vojska, so po njenih besedah samomorilska histerija in predstavljajo "očitno vojno igro ter neopravičljivo in neposredno provokacijo, ki zaostruje položaj".

Kritike vplivne sestre severnokorejskega voditelja na račun južne sosede sledijo dlje časa trajajočemu zaostrovanju odnosov med državama in prekinitvi vojaškega sporazuma s Severno Korejo iz leta 2018, ki ga je Južna Koreja napovedala v začetku junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Misija

Ob tem je opozorila Seul, da bodo oborožene sile Severne Koreje v primeru nadaljevanja kršitev suverenosti izvedle svojo misijo. Trditve natančneje ni pojasnila.

Kritična je bila tudi do južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola, ki po njeni oceni z zaostrovanjem odnosov med državama išče zasilni izhod iz kočljivega položaja zaradi vse nižje podpore v domači javnosti, navaja agencija Reuters, ki se sklicuje na poročanje severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA.

Peticijo s pozivom k odstopu predsednika države je namreč v Južni Koreji do danes podpisalo približno 1,3 milijona ljudi. To število močno presega 50 tisoč podpisov, ki jih pobudniki potrebujejo za sprožitev parlamentarnega postopka, toda peticija kljub temu najverjetneje ne bo imela učinka, navaja AFP.