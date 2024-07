Severna Koreja z novim preizkusom taktične balistične rakete s 4,5-tonsko bojno glavo

Severna Koreja je v ponedeljek po lastnih navedbah uspešno preizkusila taktično balistično raketo, ki je lahko opremljena s 4,5-tonsko bojno glavo in ima doseg med 90 in 500 kilometri. Generalštab južnokorejske vojske je navedbo o uspešnem preizkusu označil za verjetno laž, saj naj bi eno od raket razneslo v zraku, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severnokorejski mediji so poročali o uspešni izstrelitvi rakete tipa hwasongpho-11da-4,5, ki je po njihovih navedbah lahko opremljena s 4,5-tonsko bojno glavo. Raketo je po oceni analitikov mogoče opremiti tudi z jedrsko konico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

North Korea claims: We have successfully tested a new tactical ballistic missile capable of carrying an extremely large 4.5-ton warhead. pic.twitter.com/S0UCjkyOGo — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) July 1, 2024

Oznaka "da" v tipu rakete nakazuje, da gre za tretjo različico rakete kratkega dosega hwasong-11, ki jo je Pjongjang predstavil leta 2019 in razvil na podlagi ruskih balističnih raket iskander, navaja španska tiskovna agencija Efe.

"Preizkusna izstrelitev je bila izvedena z raketo s simulirano težko bojno glavo, da smo preizkusili stabilnost leta in natančnost ciljanja z minimalnim dosegom 90 kilometrov in maksimalnim dosegom 500 kilometrov," je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Generalštab južnokorejske vojske je medtem sporočil, da je Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi, in navedel, da je drugo verjetno razneslo kmalu po izstrelitvi, saj da je eksplodirala še med letom nad kopnim delom Severne Koreje. Navedbe severnokorejskih medijev o uspešnem preizkusu je zato označil za verjetno neresnične.

North Korea successfully tested the Hwasongpho-11Da-4.5 tactical ballistic missile, carrying a 4.5 ton-class super-large warhead, at a maximum range of 500 kilometers and a minimum range of 90 kilometers, as part of regular activities of the Missile Administration and defense… pic.twitter.com/a6yGncOIHK — Global Current News (@Fahadali682521) July 2, 2024

Čeprav proti Severni Koreji veljajo številne mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski in raketni program, pa Pjongjang že leta razvija rakete, tudi takšne, ki bi lahko nosile jedrske konice. Napetosti na Korejskem polotoku se zato že dolgo zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povišala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA.