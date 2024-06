Severna Koreja neuspešno testirala hiperzvočno raketo

Raketa je danes poletela iz bližine Pjongjanga v smeri vzhoda proti odprtemu morju. Izstrelitev rakete je zabeležila tudi japonska obalna straža.

Severna Koreja je po lastnih navedbah že večkrat testirala hiperzvočne rakete, ki jih je zaradi hitrosti težko prestreči.

Raketo so znova testirali ravno pred začetkom skupnih vojaških vaj ZDA, Južne Koreje in Japonske. Američani so na vaje poslali tudi eno od svojih letalonosilk.

Severnokorejski namestnik obrambnega ministra Kim Kang-il je v ponedeljek v izjavi, ki so jo objavili državni mediji, obtožil ZDA in Južno Korejo provokativnega vedenja zaradi prihoda letalonosilke. Državi sicer redno zavračata obtožbe Severne Koreje, da se s skupnimi vojaškimi vajami pripravljata na napad.

Čeprav proti Severni Koreji veljajo številne mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski in raketni program, pa Pjongjang že leta razvija rakete, tudi takšne, ki bi lahko nosile jedrske konice. Napetosti na Korejskem polotoku se že dolgo močno zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povišala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA.