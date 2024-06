Satelitski posnetki razkrivajo: Severna Koreja na meji gradi zid

Severna Koreja je na svoji strani demilitariziranega območja meje z Južno Korejo začela graditi odseke betonskega zidu, dokazuje primerjava satelitskih posnetkov. Kot so za britanski BBC ocenili analitiki, je Pjongjang do odsekov zidu speljal ceste in očistil zaraščeno območje, kar nakazuje na namero izvidniške dejavnosti na obmejnem območju.

Severna Koreja je v zadnjih mesecih zgradila več odsekov zidu v bližini meje z južno sosedo, razkrivajo satelitski posnetki, ki jih je v sodelovanju z vojaškimi strokovnjaki v sklopu projekta preverjanja dejstev analizirala britanska radiotelevizija.

Posnetki kažejo, da so na severnokorejski strani približno štiri kilometre širokega demilitariziranega območja očistili zaraščeno območje, uredili več novih cest in zgradili več odsekov dva do tri metrov visokega betonskega zidu, kar bi lahko pomenilo, da je Pjongjang kršil dogovor s Seulom, da v demilitariziranem območju ne gradi nobena stran.

Državi, ki po koncu vojne leta 1953 nista sklenili uradnega premirja in sta po mednarodnem pravu zato še vedno v vojni, vsaka na svoji strani nadzorujeta demilitarizirano obmejno območje.

Napetosti na meji naraščajo

Odločitev za gradnjo zidu je po ocenah strokovnjakov, ki jih navaja BBC, neobičajna. Pjongjang gradi zid v času zaostrovanja napetosti med državama s čezmejnim pošiljanjem balonov, nameščanjem zvočnikov na obmejno območje in z nedovoljenimi prestopi meje severnokorejskih vojakov.

Severnokorejska vojska je v četrtek že tretjič v zadnjih dveh tednih prestopila utrjeno demarkacijsko črto. Južnokorejska vojska se je odzvala z opozorilnimi streli, potem so se vojaki umaknili. Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap so severnokorejske vojake opazili med gradbenimi deli v demilitariziranem območju.

Posege v obmejno območje so potrdili v generalštabu južnokorejske vojske. Navajajo, da Pjongjang utrjuje taktične ceste, namešča mine in izvaja posek zaraščenega območja.

Dele demilitariziranega območja so očistili iz vojaških in nevojaških razlogov, saj čistine severnokorejski vojski omogočajo postavitev izvidniških točk za opazovanje vojaških dejavnosti na drugi strani meje in za prestrezanje prebežnikov v Južno Korejo, je ocenil profesor mednarodne varnosti na Korejski univerzi Kil Joo Ban.