Severni Korejci Putinovim možem ukazali, naj takoj zapustijo prostor #video

Med obiskom ruske delegacije na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom v Severni Koreji se je pred sestankom političnega vrha obeh držav pripetil incident. Skupini ruskih delegatov, med katerimi sta bila tudi zunanji minister Sergej Lavrov in obrambni minister Andrej Belousov, je severnokorejski uradnik ukazal, naj nemudoma zapustijo sejno sobo. Gostitelje je namreč zmotilo, da so v prostor, kjer je nato potekal sestanek, vstopili pred severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

"Pojdite na hodnik." "Zakaj smo potem sploh lahko prišli noter? Takoj bi me morali opozoriti." "Naš voditelj bo vstopil prvi."

Tako je potekala izmenjava besed med severnokorejskim uradnikom in enim od članov ruske delegacije, ki se je pred sestankom političnih vrhov Severne Koreje in Rusije namestila v temu namenjeni sejni sobi.

Med vplivnimi ruskimi delegati, ki so se že namestili za mizo oziroma vstopili v sejno sobo, so bili med drugim ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ruski obrambni minister Andrej Belousov, ruski minister za zdravje Mihael Muraško, direktor ruske vesoljske agencije Roskozmos Juri Borisov ter podpredsednika ruske vlade Vitalij Saveljev in Denis Manturov.

Putin in Kim Džong Un podpisala sporazum o strateškem partnerstvu

Sestanek ruskega in severnokorejskega političnega vrha je po poročanju tujih tiskovnih agencij minil predvsem v duhu potrjevanja dobrih odnosov med državama in sklenitve sporazuma o strateškem partnerstvu, ki med drugim vključuje tudi dogovor o vzajemni pomoči v primeru agresije zoper Rusijo ali Severno Korejo.

Kim Džong Un je Vladimirja Putina označil za najboljšega prijatelja Severne Koreje in poudaril, da Severna Koreja popolnoma podpira rusko vlado glede vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

Srečanje samodržcev Putina in Kim Džong Una je zaznamovalo tudi glasno kritiziranje politik Zahoda in sankcij, ki so jih številne zahodne države predvsem zaradi ruske invazije na Ukrajino uvedle proti Rusiji, Združeni narodi pa zaradi jedrskega programa proti Severni Koreji.

