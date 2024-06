Ruski predsednik Vladimir Putin je Južno Korejo posvaril, da bo v primeru dobave orožja Ukrajini naredila veliko napako. To je storil po obisku Severne Koreje in podpisu strateškega sporazuma z varnostnimi jamstvi med državama ter po tem, ko je Seul morebitno dobavo orožja Ukrajini napovedal prav v luči sporazuma med Moskvo in Pjongjangom.