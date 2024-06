Ukrajinci se ne ustavljajo: napadli so rusko rafinerijo nafte

V nočnem napadu z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki na naftno rafinerijo v ruski regiji Krasnodar, kjer je izbruhnil požar, naj bi bili ranjeni dve osebi. V regiji naj bi zgodila še dva napada z droni, v katerih so bili ranjeni najmanj štirje ljudje. Ruske sile so preteklo noč skupaj sestrelile 114 brezpilotnikov, so sporočile ruske oblasti.