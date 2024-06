Ukrajinci pretreseni: na oklepnem vozilu našli odsekano glavo ukrajinskega vojaka

Kijev je sprožil preiskavo, potem ko so ruski vojaki obglavili pripadnika ukrajinskih oboroženih sil v regiji Doneck, so sporočili iz urada glavnega ukrajinskega tožilca.

Ukrajinska vojska je v ponedeljek prejela informacijo, da so vojakom ruske enote v Volnovaki v Donecki regiji ukazali, naj ukrajinskih vojakov ne ujamejo, temveč jih obglavijo.

Ukrajinci trdijo, da so med zračnim pregledovanjem na bojišču v regiji Doneck opazili poškodovano oklepno vozilo ukrajinskih sil in da je na njem ležala odsekana glava ukrajinskega branilca, poroča Ukrajinska pravda.

"Gre za strašno barbarstvo, ki nima mesta v 21. stoletju"

Poudarili so, da tovrstna dejanja pomenijo očitno kršitev ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki in kršitev protokola o ženevski konvenciji o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov. Opozorili so, da preiskujejo vlogo posameznih pripadnikov ruske vojske pri tem zločinu.

"Gre za strašno barbarstvo, ki nima mesta v 21. stoletju. To je še ena potrditev, da vojni zločini agresije niso osamljeni incidenti, temveč deli načrtne politike ruskega režima. Ne bomo dovolili, da bi ti zločini ostali nekaznovani. Pozivamo ves civilizirani svet, naj izolira in kaznuje teroristično državo," so sporočili.

Umrlega so identificirali

Ukrajinski glavni tožilec Andrij Kostin je izjavil, da so identificirali vojaka, ki so mu odrezali glavo. "Kar zadeva preiskavo brutalnega umora ukrajinskega veterana v regiji Doneck, je umrli identificiran. Njegovega imena trenutno ne moremo razkriti, ker potekajo postopki za potrditev njegove identitete," je dejal.

Na družbeni platformi X je Kostin delil tudi fotografijo, ki prikazuje odsekano glavo na vozilu, a je ne bomo objavili, ker je fotografija preveč nazorna.