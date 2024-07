Severna Koreja izstrelila balistični raketi kratkega dosega #video

Severna Koreja je izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, je danes sporočila južnokorejska vojska in zagotovila, da je v luči nadaljnjih izstrelitev okrepila pripravljenost. Šlo naj bi za odgovor na nedavne skupne vojaške vaje Južne Koreje, ZDA in Japonske, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah južnokorejske vojske je Severna Koreja raketi v razmiku desetih minut izstrelila iz jugozahodne regije Južni Hwanghae. Obe naj bi prileteli v Japonsko morje, pri čemer je ena preletela približno 600, druga pa okoli 120 kilometrov.

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je bila izstrelitev odgovor na vojaške vaje, ki so ji pretekli teden južno od otoka Jeju izvedle južnokorejska, ameriška in japonska vojska. "Ostro obsojamo ZDA, Japonsko in (Južno) Korejo zaradi njihovih ponavljajočih se nepremišljenih in provokativnih vojaških demonstracij," je v nedeljo poročala agencija.

Čeprav proti Severni Koreji veljajo številne mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski in raketni program, pa Pjongjang že leta razvija rakete, tudi takšne, ki bi lahko nosile jedrske konice. Napetosti na Korejskem polotoku se zato že dolgo zaostrujejo.

V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povišala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA.