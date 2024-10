Severna Koreja razstrelila odseke cest proti jugu korejskega polotoka #video

Severna Koreja je danes razstrelila odseke cest, ki vodijo proti Južni Koreji, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je pred tem že prejšnji teden napovedal trajno zapečatenje meje z južno sosedo, ob katero so nameščali mine in protitankovske ovire, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Severna Koreja je razstrelila dele cest Gyeongui in Donghae severno od vojaške razmejitvene črte," so danes sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske. Čeprav njihova vojska pri tem ni utrpela nobene škode, je odgovorila s streljanjem na območjih južno od razmejitvene črte, so dodali.

Severnokorejska vojska je prejšnji teden napovedala, da bo trajno zapečatila južno mejo, potem ko je ob njej več mesecev nameščala mine in protitankovske ovire. Foto: Reuters

Hkrati so obtožili Seul, da z brezpilotnimi letali nad Pjongjangom trosi propagandne letake, kar naj bi bil povod, da je severnokorejski voditelj Kim Džong Un pripravil načrt takojšnjega vojaškega ukrepanja, današnje poročanje severnokorejskih medijev povzema AFP.

Čeprav so ceste, ki povezujejo državi, že dolgo zaprte, je njihovo uničenje jasno sporočilo, da se severnokorejski voditelj ni pripravljen pogajati z južno sosedo, ocenjujejo strokovnjaki, ki jih navaja AFP.