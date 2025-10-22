Znani slovenski ponudnik burgerjev Lars & Sven se po desetih letih poslavlja. "Verjetno si marsikdo ne zna predstavljati, da tak posel ne zahteva samo nabave surovin in peke burgerjev ter cvrtja krompirčka. Tu ni več romantike, ampak vsakodnevni boj ter veliko stresa," so zapisali na družbenem omrežju Facebook in sporočili novico o zaprtju lokalov.

"Cenovna elastičnost je na maksimumu. Prodajnih cen nismo več zmogli ustrezno dvigovati, saj je vsako nadaljnje povišanje, posledično pomenilo upad prodaje, stroški pa kljub temu še vedno nezadržno rastejo," je zapisala direktorica in večinska lastnica podjetja Hipster Maja Novak.

Večino lokalov so zaprli že v začetku oktobra. Potem ko so za Forbes napovedali, da bodo ohranili le osrednjo lokacijo na Rudniku, se zdaj tudi ta zapira. "Nekateri politiki in sindikalisti so jasno povedali, da če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. PA SMO JIH UPOŠTEVALI!"

Podjetje, katerega ustanovitelj je Primož Novak, je zaradi višanja bruto plač, davkov in prispevkov, višjih stroškov financiranja, odvoza odpadkov, vzdrževanja, računovodstva, oglaševanja, obveznega regresa, božičnice in drugih izdatkov zašlo v finančne težave. Kot pravijo, so poleg naraščajočih stroškov veliko prometa izgubili tudi zaradi nedeljskega zaprtja trgovinskih središč.

"Naš poslovni model tega na žalost ne prenese več, saj smo večino lokalov odprli v letu pred pandemijo covid-19, jih zaprli in se nato prebudili v neko drugo realnost, v kateri, kot kaže, ni več mesta za nas," pravijo lastniki. Ob tem s prstom kažejo na državo, ki "v zadnjih letih neizprosno davčno in birokratsko "ožema" in utruja predvsem slovenska mala in srednja družinska podjetja ter samostojne podjetnike.

Novak prestopil k Logarju

Ustanovitelj podjetja Lars & Sven je Primož Novak. Foto: Vid Ponikvar Novak je sicer aktiven tudi v političnih vodah. Lani je izstopil iz stranke Gibanje Svoboda in se pridružil Demokratom Anžeta Logarja.

Da se je njegovo podjetje Hipster znašlo v finančnih težavah, je javno sporočil po epidemiji covid-19, ko je, da bi svojim zaposlenim lahko izplačal regres, moral prodati avtodom.

Medtem še vedno uspešno posluje lokal Novakove hčerke Lane, ki je leta 2023 svoja vrata odprl na Nazorjevi ulici v središču Ljubljane.