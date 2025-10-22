Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 10. 2025,
17.30

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
Primož Novak restavracija gostinstvo burger Lars & Sven

Sreda, 22. 10. 2025, 17.30

59 minut

Po desetih letih se poslavljajo Lars & Sven burgerji

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
Primož Novak, Lars & Sven burgerji | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Znani slovenski ponudnik burgerjev Lars & Sven se po desetih letih poslavlja. "Verjetno si marsikdo ne zna predstavljati, da tak posel ne zahteva samo nabave surovin in peke burgerjev ter cvrtja krompirčka. Tu ni več romantike, ampak vsakodnevni boj ter veliko stresa," so zapisali na družbenem omrežju Facebook in sporočili novico o zaprtju lokalov.

"Cenovna elastičnost je na maksimumu. Prodajnih cen nismo več zmogli ustrezno dvigovati, saj je vsako nadaljnje povišanje, posledično pomenilo upad prodaje, stroški pa kljub temu še vedno nezadržno rastejo," je zapisala direktorica in večinska lastnica podjetja Hipster Maja Novak. 

Večino lokalov so zaprli že v začetku oktobra. Potem ko so za Forbes napovedali, da bodo ohranili le osrednjo lokacijo na Rudniku, se zdaj tudi ta zapira. "Nekateri politiki in sindikalisti so jasno povedali, da če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. PA SMO JIH UPOŠTEVALI!"

Podjetje, katerega ustanovitelj je Primož Novak, je zaradi višanja bruto plač, davkov in prispevkov, višjih stroškov financiranja, odvoza odpadkov, vzdrževanja, računovodstva, oglaševanja, obveznega regresa, božičnice in drugih izdatkov zašlo v finančne težave. Kot pravijo, so poleg naraščajočih stroškov veliko prometa izgubili tudi zaradi nedeljskega zaprtja trgovinskih središč. 

"Naš poslovni model tega na žalost ne prenese več, saj smo večino lokalov odprli v letu pred pandemijo covid-19, jih zaprli in se nato prebudili v neko drugo realnost, v kateri, kot kaže, ni več mesta za nas," pravijo lastniki. Ob tem s prstom kažejo na državo, ki "v zadnjih letih neizprosno davčno in birokratsko "ožema" in utruja predvsem slovenska mala in srednja družinska podjetja ter samostojne podjetnike.

Novak prestopil k Logarju

Ustanovitelj podjetja Lars & Sven je Primož Novak. | Foto: Vid Ponikvar Ustanovitelj podjetja Lars & Sven je Primož Novak. Foto: Vid Ponikvar Novak je sicer aktiven tudi v političnih vodah. Lani je izstopil iz stranke Gibanje Svoboda in se pridružil Demokratom Anžeta Logarja

Da se je njegovo podjetje Hipster znašlo v finančnih težavah, je javno sporočil po epidemiji covid-19, ko je, da bi svojim zaposlenim lahko izplačal regres, moral prodati avtodom. 

Medtem še vedno uspešno posluje lokal Novakove hčerke Lane, ki je leta 2023 svoja vrata odprl na Nazorjevi ulici v središču Ljubljane. 

Primož Novak, Lars & Sven burgerji
Trendi Slovenski burgerji na Hrvaškem: v Zagrebu se odpira Lars & Sven
Primož Novak, Lars & Sven burgerji
Trendi "Govorilo se je, da je Lars & Sven veriga Zlatana Ibrahimovića"

Primož Novak restavracija gostinstvo burger Lars & Sven
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.