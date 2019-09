Slovenski burgerji na Hrvaškem: v Zagrebu se odpira Lars & Sven

Po Ljubljani, Celju in Kopru se veriga Lars & Sven zdaj širi tudi čez mejo, sredi novembra bodo namreč prvo restavracijo odprli v Zagrebu, nam je potrdil ustanovitelj podjetja Primož Novak.

Novak je širitev verige v tujino napovedal že pred dvema letoma, ko smo se prvič pogovarjali z njim, zdaj pa je ta cilj tik pred uresničitvijo. Prvo restavracijo bodo odprli v zagrebškem trgovsko-zabaviščnem središču Branimir centar, ki ga je lansko pomlad prevzela avstrijska družba Supernova.

"V Supernovi so nam ponudili to lokacijo in zdi se nam zelo dobra, tam razvijajo nov koncept, ki je sicer marsikje v tujini že zelo priljubljen, pri nas pa ga še ne poznamo. Gre za tako imenovani 'mingle mall', središče, ki ni več namenjeno le nakupovanju, ampak druženju, na enem mestu so tako ob trgovinah tudi gostinski lokali, pa fitnes, kino in druge zabavne vsebine," je pojasnil Novak.

Primož Novak bo z burgerji Lars & Sven osvajal tudi hrvaški trg. Foto: Vid Ponikvar

V Zagrebu vsaj tri restavracije

V Zagrebu ne želijo imeti le ene restavracije, je poudaril, ampak imajo v mislih še vsaj dve lokaciji. "S samo eno poslovalnico v Zagrebu ne moremo biti rentabilni, v enem letu jo želimo odpreti še v nakupovalnem središču Kaptol, ki je nekoliko bolj mondeno, želimo pa si tudi v zagrebško Areno," je povedal Novak.

Pri ponudbi nočejo sprejemati kompromisov, čeprav je nadzor nad kakovostjo zaradi oddaljenosti nekoliko težji. "Na začetku bo restavracijo vodil eden od naših zaposlenih, ki je v podjetju že od samih začetkov. Njegova naloga bo zagrebške kolege izšolati, da bodo lahko sčasoma delali samostojno," je pojasnil Novak.

V ospredju ostaja slovenska govedina

Kompromisov ne bo niti pri sestavinah, tudi v Zagrebu nameravajo uporabljati slovensko meso: "Na Hrvaškem nam ni uspelo dobiti primernega mesa in zaupanja vrednega dobavitelja, sicer pa je slovenska govedina v Zagrebu zelo cenjena."

Foto: Vid Ponikvar Burgerje Lars & Sven so Zagrebčani sicer spoznali že v slovenskih poslovalnicah, mnogi se pri njih ustavljajo v Ljubljani, prva resna generalka na hrvaškem terenu pa se dogaja te dni, ko sodelujejo na zagrebškem festivalu burgerjev.

"Ponudba burgerjev v Zagrebu je zelo razvita, konkurence je precej, a lahko rečem, da so nas zelo dobro sprejeli. Prihodki, ki jih ustvarjamo, so nad pričakovanji," je povedal Novak, "sama kakovost v primerjavi z drugimi je stvar percepcije in o tem težko sodim, glede organizacije pa smo zagotovo na višji ravni. Smo hitrejši, bolj učinkoviti, zelo razdelane imamo tudi otroške menije, česar pri hrvaški konkurenci nismo opazili."

V Ljubljani še dve poslovalnici, nato pa ...

Ob širitvi čez mejo pa ne mirujejo niti doma, sredi novembra načrtujejo odprtje restavracije v ljubljanskem Cityparku, prihodnjo pomlad pa tudi v novem ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja v Šiški. "Med preostalimi slovenskimi mesti pa bo skoraj zagotovo naslednji Maribor, zanimiva nam je tudi Murska Sobota. V Sloveniji bomo odprli še največ eno ali dve restavraciji," je še razkril Novak, ki pa se ozira čez mejo k še enim sosedom - v Avstrijo.

