Kako ostati polni energije brez kofeina? Razkrivamo živila, ki delujejo.

Ste pogosto brez energije in se sprašujete, zakaj vas kljub dovolj spanca še vedno spremlja utrujenost? Morda je odgovor v vašem krožniku, saj je hrana gorivo za naše telo. Če posegate po praznih kalorijah, sladkorju in predelani hrani, se energija hitro dvigne, nato pa tudi strmo pade. Če se želite temu izogniti, je pomembno, da v svoj jedilnik vključite živila, ki zagotavljajo stabilno, dolgotrajno in predvsem naravno energijo.

Polnozrnata žita

Ovseni kosmiči, kvinoja, rjavi riž in ajda zagotavljajo počasen in enakomeren vir energije. Vlaknine in kompleksni ogljikovi hidrati preprečijo hitre padce sladkorja v krvi, zato so pomemben del uravnotežene prehrane.

Foto: Shutterstock

Beljakovine

Pusto meso, jajca, stročnice in ribe pomagajo pri obnovi mišic ter pripomorejo k občutku sitosti, hkrati pa poskrbijo za enakomerno sproščanje energije.

Foto: Shutterstock

Sadje in zelenjava

Bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, ki podpirajo delovanje celic. Banane, jabolka, pomaranče in špinača so odlična izbira za hiter, a zdrav dvig energije.

Foto: Shutterstock

Oreščki in semena

Mandlji, orehi, chia in lanena semena vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in magnezij, ki pomagajo pri zmanjševanju utrujenosti, zato jih je priporočljivo vključiti v svoj dnevni jedilnik, a hkrati ne pretiravati.

Foto: Shutterstock

Voda

Pogosto občutek utrujenosti ni posledica pomanjkanja hrane temveč dehidracije. Dovolj tekočine je osnova za brezhibno delovanje telesa.

Foto: Shutterstock

Zeleni čaj

Vsebuje manj kofeina kot kava, a hkrati antioksidant, ki poskrbi za bolj umirjeno in trajno energijo, ki vas bo usmerjala skozi cel dan.

Foto: Shutterstock

