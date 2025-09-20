Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sobota,
20. 9. 2025,
19.33

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
zdravje krožnik živila energija zdrava prehrana

Sobota, 20. 9. 2025, 19.33

54 minut

Kako ostati polni energije brez kofeina? Razkrivamo živila, ki delujejo.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
pisarna, utrujenost | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste pogosto brez energije in se sprašujete, zakaj vas kljub dovolj spanca še vedno spremlja utrujenost? Morda je odgovor v vašem krožniku, saj je hrana gorivo za naše telo. Če posegate po praznih kalorijah, sladkorju in predelani hrani, se energija hitro dvigne, nato pa tudi strmo pade. Če se želite temu izogniti, je pomembno, da v svoj jedilnik vključite živila, ki zagotavljajo stabilno, dolgotrajno in predvsem naravno energijo.

Polnozrnata žita 

Ovseni kosmiči, kvinoja, rjavi riž in ajda zagotavljajo počasen in enakomeren vir energije. Vlaknine in kompleksni ogljikovi hidrati preprečijo hitre padce sladkorja v krvi, zato so pomemben del uravnotežene prehrane.

ovseni kosmiči | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Beljakovine 

Pusto meso, jajca, stročnice in ribe pomagajo pri obnovi mišic ter pripomorejo k občutku sitosti, hkrati pa poskrbijo za enakomerno sproščanje energije.

jajca, jajčni namaz | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Sadje in zelenjava

Bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, ki podpirajo delovanje celic. Banane, jabolka, pomaranče in špinača so odlična izbira za hiter, a zdrav dvig energije.

sadje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Oreščki in semena 

Mandlji, orehi, chia in lanena semena vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in magnezij, ki pomagajo pri zmanjševanju utrujenosti, zato jih je priporočljivo vključiti v svoj dnevni jedilnik, a hkrati ne pretiravati. 

potica, orehi | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Voda 

Pogosto občutek utrujenosti ni posledica pomanjkanja hrane temveč dehidracije. Dovolj tekočine je osnova za brezhibno delovanje telesa.

voda, dehidracija, pitje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zeleni čaj 

Vsebuje manj kofeina kot kava, a hkrati antioksidant, ki poskrbi za bolj umirjeno in trajno energijo, ki vas bo usmerjala skozi cel dan.

čaj | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

čokoladni namaz
Trendi Imamo recept za beljakovinski čokoladni namaz
prehrana, nakupovanje, deklaracije
Trendi So beljakovinski izdelki res koristni ali nam lahko celo škodijo?
HRANA SOLATA
Trendi Zdravi prelivi za solato: Razkrivamo pet okusnih receptov
zdravje krožnik živila energija zdrava prehrana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.