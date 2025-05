Oglasil se je norveški trener, ki je zakuhal škandal s skakalnimi dresi

Na srečanju FIS v portugalski Villamouri je prišlo do presenečenja že prvi dan, ko je Christian Kathol, vodja opreme FIS in kontrole dresov, naznanil umik s položaja.

Kathol, ki je odigral ključno vlogo pri diskvalifikaciji Mariusa Lindvika in Johanna Andréja Forfanga na večji napravi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, naj bi se uradno umaknil iz osebnih razlogov – med drugim zaradi operacije kolena. A znotraj organizacije FIS in skakalne skupnosti so se nemudoma pojavila ugibanja, da bi lahko bil njegov odstop povezan z afero in preiskavo.

Norveški trener Magnus Brevig, ki je skupaj s pomočnikom Thomasom Lobbenom in krojačem Adrienom Liveltnom še vedno suspendiran, se je zdaj oglasil za norveški medij Dagbladet in pokomentiral ta odhod iz vrst FIS: "Ne želim prejudicirati preiskave FIS, predvsem iz spoštovanja do tekmovalcev."

Kaj pravijo norveški predstavniki?

Norveški predstavnik na srečanju FIS v portugalski Villamouri, Bertil Pålsrud, je po pisanju Daglbadeta dejal, da preiskava ni bila uradna tema, ker poteka ločeno. A se o njej veliko govori v zakulisju: "Vsi si želimo razjasnitve. Počasi se približujemo nečemu, a nihče ne more navesti točnega datuma," je povedal.

Jan-Erik Aalbu vztraja pri tem, kar je videl. Foto: Reuters

Pålsrud je tudi poudaril, da se FIS trudi, da bi bila preiskava temeljita in pravična do vseh vpletenih. Znotraj norveške ekipe naj bi bilo nekaj nezadovoljstva z uporabo izraza "goljufanje".

Skakalec Robin Pedersen je bil v intervjuju za Rana Blad kritičen do te oznake, toda vodja norveških skokov Jan-Erik Aalbu vztraja: "Vem, kaj sem videl in slišal, in stojim za svojimi izjavami."

Glede odstopa Kathola pa za Daglbadet pravi: "To sem opazil. Zanimivo bo videti, kdo ga bo nadomestil. To je pomembna naloga, morda pomembnejša kot kadarkoli prej."

Po poročanju več medijev naj bi Kathola nasledil Avstrijec Mathias Hafele.

Medtem je Allabu nedavno dal vedeti, da želi imeti trenersko ime razrešeno do 1. junija, prav tako pa imena članov reprezentance za olimpijsko sezono.