"Težko je čakati na nekaj, kar se morda nikoli ne bo zgodilo. Še težje pa je odnehati, ko si to tako zelo želiš," je zapisala in dodala: "Čas je pokazal, da se ni končalo s tretjim poskusom. Danes zapiram poglavje, ki mi je bilo eno najpomembnejših v življenju."

Wiktoria Przybyła, ki je v zadnjih letih prestala številne operacije kolen, med drugim več posegov križnih vezi in meniskusov, je priznala, da njen organizem trenutno ne prenese več naporov vrhunskega športa. "Danes moje zdravje ne dovoljuje vrnitve na skakalnice. Vem, da trenutno ne bi mogla dati vsega od sebe. A morda pride dan, ko bom spet zgradila samo sebe ... in znova poletela," ima upanje.

Njena tekmovalna pot je bila pogosto prekinjena zaradi poškodb, a kljub temu ostaja hvaležna: "Ta bolečina me je oblikovala in mi pomagala postati, kar sem danes. Ta ljubezen do športa je bila najbolj zahtevna in hkrati najbolj toksična v mojem življenju ... a je še vedno ne morem pozabiti," je zapisala na koncu.