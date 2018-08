Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1979 smo bili na teniškem turnirju OP ZDA priča enemu najbolj "divjih" dvobojev v zgodovini tenisa. V drugem krogu sta se pomerila Ilie Nastase in John McEnroe.

Na koncu je dvoboj dobil John McEnroe (6:4, 4:6, 6:3, 6:2), a je tistega dne na igrišču vrelo. Kot je pozneje priznal McEnroe, takšnega kaosa na igrišču ni doživel nikoli več. Na igrišče je priletelo marsikaj, tarča pa je bil glavni sodnik dvoboja Frank Hammond.

Za nastale razmere je bil bolj kot ne kriv kontroverzni romunski igralec Ilie Nastase, ki je ves dvoboj provociral. Položaj je vrhunec dosegel v četrti igri četrtega niza. Nastase se je pri eni izmed točk pritoževal nad odločitvijo linijskega sodnika in ni hotel nadaljevati igre. Glavni sodnik je zato po nekajkratnem opozorilu četrto igro prisodil Američanu.

V tistem trenutku je občinstvo dobesedno ponorelo, na igrišče pa je priletelo ogromno kartonastih vrčkov in pločevink piva. Pozneje so morali organizatorji sodnika Franka Hammonda celo poslati z igrišča, saj se občinstvo po tisti kazni nikakor ni hotelo umiriti. Zamenjal ga je glavni sodnik turnirja Mike Blanchard, za Hammonda pa je to pomenilo konec sodniške kariere.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1904 je Thomas Hicks s časom 3:28:53 zmagal na tretjem olimpijskem maratonu.

Leta 1927 je na OP ZDA zmagala Helen Wills Moody.

Leta 1937 je Joe Louis za naslov boksarskega prvaka v težki kategoriji premagal Tommyja Farra.

Leta 1987 je Carl Lewis postal svetovni prvak v teku na 100 metrov, potem ko so diskvalificirali Neba Johnsona.

Leta 2006 je na treningu El Ahlyja zaradi srčnega zastoja pri komaj 23 letih umrl egiptovski reprezentant Mohamed Abdelwahab.

Leta 2012 je nekdanji prvi teniški igralec sveta Andy Roddick napovedal svojo upokojitev.

Rodili so se ….

1937 – novozelandski dirkač F1 in avtomobilski konstruktor Leslie Bruce McLaren

1943 – francoski alpski smučar Jean Claude Killy

1972 – nekdanji češki nogometaš Pavel Nedved

1977 – nekdanji poljski nogometaš Kamil Kosowski

1982 – nekdanji ameriški teniški igralec Andy Roddick

1985 – avstralski plavalec Eamon Sullivan

1988 – teniški igralec Ernests Gulbis

1991 – slovenski hokejist Ken Ograjenšek