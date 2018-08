Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1999 je skakalec v daljino Gregor Cankar na svetovnem prvenstvu v Sevilli osvojil bronasto odličje. To je bila sploh prva slovenska medalja na atletskih svetovnih prvenstvih.

Cankarjeva daljava osem metrov in 36 centimetrov je bila dovolj za tretje mesto, zmagal je Kubanec Ivan Pedroso (856 cm), drugi pa je bil Španec Yago Lamela (840 cm).

Daljava drugouvrščenega Španca je bila enaka slovenskemu rekordu, ki ga je Cankar postavil leta 1997 na mitingu v rodnem Celju. Ta velja še danes.

Cankar je slovenske barve branil tudi na treh olimpijskih atletskih turnirjih, leta 1996 v Atlanti, leta 2000 v Sydneyju in leta 2004 v Atenah. V finale se je prebil le v Atlanti, zasedel pa je šesto mesto.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1920 je jugoslovanska nogometna reprezentanca odigrala prvo tekmo pod barvami nekdanje skupne države. V Antwerpnu je igrala proti Češkoslovaški in izgubila z 0:7.

Leta 1920 je nogometna reprezentanca Španije odigrala prvo mednarodno tekmo in v Bruslju premagala Dansko z 1:0.

Leta 1920 je nogometna reprezentanca Egipta igrala prvo mednarodno tekmo in v Gentu izgubila proti Italiji z 1:2.

Leta 1987 se je v Rimu začelo drugo svetovno prvenstvo v atletiki.

Leta 1994 je Robbie Fowler na tekmi Premier League za Liverpool na tekmi proti Arsenalu zabil tri gole po zgolj štirih minutah in 32 sekundah igre, kar je rekord elitne angleške lige.

Leta 1999 sta veslača Iztok Čop in Luka Špik na svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojila zlato medaljo v dvojnem dvojcu. Dosegla sta najhitrejši čas med dvojnimi dvojci v zgodovini veslanja (6:04,43).

Leta 2001 je v osrednji vojaški bolnišnici v Moskvi za posledicami hudih poškodb glave umrl vratar moskovskega kluba CSKA Sergej Perhun. Potem ko je 18. avgusta na ligaški tekmi s klubom Mahačkala nesrečno trčil v glavo nasprotnega igralca, je 23-letni Ukrajinec med potjo z reševalnim vozilom že dvakrat klinično umrl, zadnji teden svojega življenja pa je ostal v komi.

Leta 2001 sta se vodstvi Grčije in Turčije dogovorili, da bosta skupaj kandidirali za organizacijo EP 2008. Člani izvršilnega odbora evropske nogometne zveze UEFA so 12. decembra naslednje leto svoje glasove potem raje naklonili združeni kandidaturi Avstrije in Švice.

Leta 2007 je tri dni po tekmi Getafeja in Seville, na kateri se je zgrudil zaradi srčnega zastoja, umrl komajda 22-letni branilec Seville Antonio Puerta, ki je bil tudi španski reprezentant.

Rodili so se …

1949 – nekdanji srbski košarkar in trener Svetislav Pešić

1958 – nekdanji argentinski nogometaš Ramon Diaz

1962 – nekdanji angleški nogometaš Paul Allen

1966 – nekdanji kolumbijski nogometaš Rene Higuita

1969 – nekdanji slovenski nogometaš Robert Englaro

1971 – nekdanja ameriška plavalka Janet Evans

1974 – nekdanji nemški nogometaš Carsten Jancker

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Senad Tiganj

1981 – češki hokejist Martin Erat

1982 – brazilski nogometaš Anderson Silva de Franca

1982 – brazilski nogometaš Tiago Motta



1985 - norveški alpski smučar Kjetil Jansrud

1989 – španski nogometaš Cezar Azpilicueta Tanco

1989 – finski dirkač Valtteri Bottas

1990 – španski nogometaš Bojan Krkić