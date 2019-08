Čop in Špik pred dvema desetletjema spisala začetek zmagovalne zgodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2000 sta Luka Špik in Iztok Čop na olimpijskih igrah v Sydneyju osvojila zlato olimpijsko odličje. Foto: Reuters

V letu 2019 mineva 20 let od začetka ene najuspešnejših slovenskih športnih zgodb vseh časov. Za skupno pot sta se odločila veslača Iztok Čop in Luka Špik ter že v prvi skupni sezoni 28. avgusta v St. Catharinesu na jezeru Ontario osvojila naslov svetovnih prvakov. Kasneje sta temu dodala vse mejnike veslanja.

V več kot desetletje trajajoči zgodbi je leto kasneje sledilo olimpijsko zlato v Sydneyju, s srebrom v Atenah 2004 in bronom v Londonu 2012 pa sta si privozila olimpijski komplet kolajn.

Veslača blejskega kluba sta temu dodala tri naslove svetovnih prvakov in dve srebrni kolajni. Med posebnosti zanesljivo spada prvenstvo leta 2005 v Gifuju na Japonskem, kjer sta ob zlatu v dvojnem dvojcu skupaj z Matejem Prelogom in Davorjem Mizeritom osvojila tudi srebro v dvojnem četvercu.

Poskrbela sta tudi za preostale presežke veslaškega športa - najhitrejši izid vseh časov oziroma svetovni rekord na uradnih veslaških tekmovanjih v svoji disciplini ter zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala brez poraza.

Čopa in Špika je združil splet naključil

Sodelovati sta začela po spletu okoliščin. Iztok Čop je bil do leta 1999 že uveljavljen izjemen skifist, tudi svetovni prvak, ki pa je prav v tem letu v Kranju služil vojaški rok ter imel nemalo težav s treningom, saj so v vojašnici dajali prednost urjenju. Svoje sta dodala bolezen pozimi, ko je izgubil 14 dni treninga, in poškodba hrbtenice.

"Ocenil sem, da so se možnosti za medaljo v enojcu nekoliko zmanjšale, še vedno pa sem videl možnost osvojitve odličja v dvojnem dvojcu. Odločitev je bila prava in naslov svetovnih prvakov je v najinem žepu," je takrat pojasnil Čop.

Za dvojnega dvojca sta se tekmovalca odločila, ko sta se preizkusila na tekmi svetovnega pokala in že ob premieri ugnala vso konkurenco. V naslednji olimpijski sezoni je imel Čop še nekaj dilem okrog nastopa v skifu ali dvojnem dvojcu, na koncu pa se je odločil za nadaljevanje dela s Špikom.

Špik po olimpijski zmagi v Sydneyju: Kot bi bil na dobrem koncertu

Čoln je bil zanimiv v vseh pogledih ter atraktiven in zanimiv za javnost. Medtem ko je bil Čop pri 27 letih že uveljavljen slovenski vrhunski športnik, je imel ob sebi sedem let mlajšega partnerja, ki je takrat z drugačno zunanjostjo in nastopanjem opozarjal, da želi živeti čez rob družbenih okvirov.

"Občutek je, kot bi bil na dobrem koncertu," je izjava, ki je zaznamovala veslača Luko Špika po olimpijski zmagi leta 2000 v Sydneyju v Avstraliji.

"Takrat je štela samo zmaga, drugo bi bilo razočaranje. Takrat sem se soočal samo z željo po zmagi in strahom pred porazom, zato je to podobno kot na koncertu, ki je lahko dober ali slab," je v enem od pogovorov za STA povedal Špik, ki je letos dopolnil 40 let.

S Čopom sta nato "rajala" na številnih veslaških koncertih. Tudi ob koncu kariere, ko je vodilno vlogo vse bolj prevzemal mlajši Špik in Čopa nagovoril, da sta se odločila za vrnitev v čoln in šport, ki jima je v Londonu 2012 prinesel bronasto olimpijsko odličje.