Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
17. 9. 2025,
9.42

Osveženo pred

49 minut

Vsebino omogoča ZEMA

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Šinigoj nevrolingvistično programiranje samozavest ZEMA noad advertorial

Sreda, 17. 9. 2025, 9.42

49 minut

Premagajte dvome o sebi: uporabite novi brezplačni priročnik za večjo samozavest

Vsebino omogoča ZEMA
Zema | Foto Zema

Foto: Zema

Kolikokrat ste že imeli občutek, da niste dovolj dobri ali da nimate pravih sposobnosti? Takšni notranji dvomi so za marsikoga vsakodnevna ovira, ki vpliva na odnose, delo in kakovost življenja.

"Samozavest ni prirojena – je veščina, ki jo lahko vsak razvije," razlaga dr. Aleksander Šinigoj, edini licencirani master trener NLP (nevrolingvističnega programiranja) pri nas. Dodaja, da lahko s preprostimi tehnikami NLP vsakdo okrepi svojo notranjo moč in se nauči nastopati bolj samozavestno.

Zema | Foto: Zema Foto: Zema

Za vse, ki želijo več samozavesti in vere vase, je pripravil brezplačen priročnik Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP. V njem boste našli tri konkretne vaje NLP, ki jih lahko uporabite takoj, ter dodatne nasvete, kako ohranjati samozavest tudi takrat, ko pridejo izzivi.

Tukaj prenesite brezplačni priročnik in premagajte dvome o sebi.

Zema | Foto: Zema Foto: Zema

Vsestransko uporabnost in moč NLP (nevrolingvističnega programiranja) pa lahko spoznate na štiridnevni brezplačni spletni delavnici NLP diploma tukaj >>>

Aleksander Šinigoj nevrolingvistično programiranje samozavest ZEMA noad advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.