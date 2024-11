V prazničnem času bodo na Planetu obudili zabavno oddajo, v kateri ženske stavijo na zanimive izzive, moški pa se po najboljših močeh trudijo upravičiti stavo, kjer je na kocki – dobesedno – njihova samozavest, moč ali vzdržljivost.

Oddajo bo vodil isti voditeljski par kot pred dobrim desetletjem – Nina Osenar in Miha Brajnik. "Čeprav se sliši malce bahavo, lahko rečem, da je najina vez, kemija ali energija nekaj, kar je imuno na čas. Niti sekunde nisva potrebovala, pa sva oba bruhala ideje in domislice, postavljala visoke cilje in se dogovarjala o vsebini in formi oddaje," je povedal Brajnik.

Na nov podvig je pripravljena tudi Nina Osenar: "Tako vesela sem, da spet delam. Nekaj let nazaj nisem vedela, ali bom sploh preživela. Ali bom ostala živa, ker sem imela res težko življenjsko obdobje. In zdaj se vračam po toliko letih, v format, ki mi je znan, s staro ekipo, z Miho Brajnikom, bomo spet prinesli smeh v dnevne sobe gledalcev."

Nino Osenar je bolezen za kar pet let prikovala na posteljo. Foto: Mediaspeed

Decembra prihaja na spored posebna dobrodelna oddaja z znanimi Slovenci in Slovenkami, v njej bodo nastopali Rebeka Dremelj in Ranko Babić, Denis Avdić in Lara Tošić, Miha Deželak in Patricija Pangeršič ter Ines Erbus in David Amaro. Ves izkupiček, ki ga bodo priigrali znani, bo šel v roke organizaciji ali društvu, ki si ga bo izbral zmagovalni par.

Decembrska oddaja z znanimi obrazi bo napovedala novo sezono, ki bo na sporedu prihodnje leto.

Preberite še: