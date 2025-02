"Ta izjemna violina predstavlja vrhunec izdelave in zgodovine klasične glasbe, njen neprimerljiv zvok in bogata zgodovina pa navdušujeta tako zbiralce kot glasbenike," je v izjavi povedala predsednica Sotheby's Mari-Claudia Jimenez.

Stradivarijeva violina z imenom Joachim-Ma je postala tretji najdražji glasbeni instrument – poimenovan po svojih uglednih nekdanjih lastnikih – ki so ga kadarkoli prodali na dražbi. Prvo mesto na lestvici najdražje prodanih glasbil prav tako pripada Stradivarijevi violini z imenom Lady Blunt, ki so jo leta 2011 prodali za 15,9 milijona ameriških dolarjev (15,3 milijona evrov).

Konservatorij je violino nazadnje uporabljal v izobraževalnem procesu. Foto: Profimedia

"Stradivarijeve violine Joachim-Ma odlikuje izjemen zvok – bogat, kompleksen in poln globine," so še zapisali pri dražbeni hiši.

Nazadnje so violino uporabljali v izobraževalnem procesu

Glasbilo je bilo v lasti slavnega kitajskega violinista in pedagoga Si-Hon Ma, ki je violino pred smrtjo leta 2009 podaril konservatoriju New England iz ameriške metropole Boston, na katerem je študiral, z željo, da bo njena prodaja pomagala zagotoviti sredstva za študentske štipendije. Konservatorij jo je nazadnje uporabljal v izobraževalnem procesu. Pred tem je violina pripadala madžarskemu virtuozu iz 19. stoletja Josephu Joachimu, ki je bil znan po sodelovanju s skladatelji, kot je nemški skladatelj in pianist Johannes Brahms.

Foto: Profimedia

Antonio Stradivari je živel v italijanski Cremoni, kjer je izdeloval violine, harfe, violončela in kitare do leta 1737, ko je umrl v starosti 93 let. Od 1.100 izdelanih violin, violončelov, viol in drugih godal jih je ohranjenih le še približno 650. Te na dražbah dosegajo visoke vsote.