Neverjeten izkupiček: Mercedes uspel najti kupca za izjemen primerek #foto

Konec tedna so v Stuttgartu na dražbi prodali nekdanji Mercedesov dirkalnik za 51 milijonov evrov - to je drugi najvišji izkupiček za avtomobil na dražbah.

Dražbena hiša RM Sotheby's je konec tedna v Stuttgartu uspela najti kupca za avtomobil mercedes-benz W 196 R Stromlinienwagen, ki je bil od leta 1965 del zbirke v avtomobilskem muzeju v Indianapolisu.

Mercedes je ta avtomobil izdelal konec leta 1954, leto pozneje pa sta z njim dirkala tudi Juan Manuel Fangio in Stirling Moss.

Foto: Mercedes-Benz

Karoserijo dirkalnika so izdelali iz lahke magnezijeve zlitine. Ta material so izbrali za zmanjšanje mase vozila, kar je izboljšalo njegovo pospeševanje in vodljivost. Ker pa je magnezij zelo vnetljiv, je to povečalo tveganje v primeru nesreče. To je bil resen varnostni izziv v obdobju, ko so bile požarne zaščitne mere še precej omejene. Kljub temu je Mercedes-Benz dal prednost zmogljivosti in inovacijam, zaradi česar je W 196 R postal eden najnaprednejših dirkalnikov Formule 1 svojega časa.

Mercedes-Benz W 196 R je imel 2,5-litrski vrstni osemvaljni motor z direktnim vbrizgom goriva, ki so ga razvili na osnovi tehnologije iz letalskih motorjev Mercedes-Benz iz druge svetovne vojne.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Tehnične značilnosti motorja:

konfiguracija: vrstni osemvaljnik

prostornina: 2,5 litra (2,496 cm³)

moč približno 192–216 kW pri 8.500 vrt/min (odvisno od različice)

tako imenovani desmodromski sistem je odpravil potrebo po klasičnih ventilskih vzmeteh in omogočal višje vrtljaje motorja

direktni vbrizg goriva, razvit iz tehnologije letalskih motorjev, kar je izboljšalo moč in učinkovitost

vodno hlajeni motor je bil nagnjen pod kotom 28 stopinj v levo, da bi omogočil nižje težišče in boljšo aerodinamiko

Bo še zapeljal na steze?

Zaradi svoje redkosti je avtomobil z oznako šasije 00009/54 veljal za enega najdragocenejših ostankov nekdanje dirkaške zgodovine. Zato visoka cena na dražbi ne preseneča. Novi kupec je zanj odštel vrtoglavih 51 milijonov in 155 tisoč evrov.

To je šele drugi primerek W 196 R, ki roma v roke zasebnika in edini tak primerek s karoserijo “streamliner”. Če ga bo novi kupec želel voziti, bo moral opraviti še temeljit pregled in pripravo. Tak postopek je neizbežen, ker je bil zadnjih 71 let statičen v muzeju.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen – Ključna dejstva