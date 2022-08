Adijo, korona, s pomočjo glasbe #video

Ne zamudite naše osrednje informativne oddaje Planet 18 z najnovejšimi domačimi novicami in novicami s sveta. Z vami bosta Katarina Braniselj in Igor Krmelj.

Negotovi in za marsikoga tragični pandemični časi so ob številnih trpkih zgodbah prinesli tudi filmske in glasbene preboje, ki zaznamujejo to drugačno življenje in dojemanje nepredvidljivega sveta po koronavirusu. Na domačem glasbenem prizorišču smo lahko slišali številne parodije glasbenikov, ki so se javnosti oglasili s pesmimi, ki naj bi "odganjale bolezen". Več pa v spodnjem prispevku v informativni oddaji Planet 18.

Pandemija je navdihnila tudi slovenske umetnike. Glasbena zasedba Katalena je svoj deveti album poimenovala kar Kužne pesmi. Posebni so že s svojo etno zvrstjo glasbe, res pa je, da v žanru koronaskladb na slovenskem glasbenem prizorišču niso osamljeni. Priljubljena Prekmurka Nika Zorjan se je proti koroni borila s priredbo partizanske skladbe Bella ciao. Skupina Zvita Feltna pa je predrugačila znano Belanovo Ivono.

Ne zamudite glasbenih gostov, med njimi tudi Zvite Feltne, v ponovitvah 5. sezone oddaje Pri Črnem Petru na Planetu. Tako v soboto kot nedeljo dopoldan.

Vlado Kreslin je od 15. marca do 3. maja 2020 objavil 50 posnetkov z naslovom Pesmi iz karantene. Po drugi strani pa je nastal tudi seznam pesmi, ki jih med korono naj ne bi prepevali. Ena izmed takšnih je Murkova Srečen, ker sem moški, ker naj bi virus menda najbolj prizadel prav moške v najlepših letih.

Osrednja informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.