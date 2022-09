Krik groze iz barake: kaj se skriva v omari? #video

Tekmovalci Jadrana, ki so se morali posloviti od svojega sotekmovalca Jake Polaka, ker je v izločitvenem dvoboju izgubil proti Marku Vnuku, so v baraki kar nekaj časa premlevali, kaj so razlogi, da jim v tem tednu nič ni šlo po načrtu. Njihov pogovor je prekinilo nepričakovano odkritje tekmovalke Pike, ki je pod vrečo za smeti zagledala nepovabljenega gosta.

Ko je na to opozorila sotekmovalce, so ti sprva mislili, da jih želi zgolj potegniti za nos. Ko sta se Luka in Tjaša približala, da bi se na lastne oči prepričala, ali je res ali ne, je zadnja na ves glas od groze zakričala in zbežala stran.

"Hotela sem zamenjati vrečko za smeti, ker je bila polna. Šla sem ponjo in potem zagledam tisto. Čisto nepričakovano. Nikoli prej nismo gledali v te omare. Bog ve, koliko časa je to že tam," je ob tem povedala Pika. Več v zgornjem videu.

Nepovabljeni gost v omari je tekmovalce dodobra preplašil, zato so odločeni, da bodo nocojšnjo tekmo za vilo dobili, saj si podobnih presenečenj v baraki ne želijo več.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

