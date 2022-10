Znana Korošica iskreno: Če hoče moški stopiti v stik z mano, bo pač plačal #video

Pusovnikova pravi, da je portal OnlyFans, na katerem ima več kot 200 naročnikov, trenutno njen edini vir zaslužka. Ima tudi svoje podjetje, ukvarja pa se še z 'influencerstvom', kot pravi sama. Mesečna naročnina za njen portal na OnlyFansu sicer znaša od 25 do 40 dolarjev. V pogovoru je razkrila, da dobiva tudi veliko neprimernih ponudb, ki pa jih vedno zavrne. "Nekateri zapustijo stran, drugi pa ostanejo in so zadovoljni s tem, kar jim lahko ponudim," pravi.

Pred leti je bila žrtev fizičnega nasilja

Spregovorila je tudi o preteklih letih, ko je bila žrtev fizičnega nasilja bivšega fanta. Pri 18. letih se je zaljubila in se pri 19. poročila: "On je bil sedem let starejši in bil že pripravljen na resnejšo zvezo. Sama sem se temu prepustila, ker sem bila tako zaljubljena. Razšla sva se po petih letih zveze."

Po tej zvezi je dobila novega partnerja, kar je bila zanjo "zelo težka življenjska izkušnja", saj je bil do nje fizično nasilen. "Bila sem mlada in ne dovolj trdna, izkušena. Bil je starejši moški, rojeni manipulator. Takšnega razmerja se res težko rešiš. Rekel mi je, da ni nasilen zato, ker me ne bi imel rad, ampak ker me noče izpustiti," je povedala in dodala, da so mu policisti kar trikrat izrekli prepoved približevanja.

Moške pozornosti je že vajena

Po končanem razmerju je bila nekaj časa samska in v tem času je 'zaživel' tudi njen profil na OnlyFansu. Pravi, da se je vse začelo, ko je na družbenih omrežjih začela objavljati nekoliko bolj provokativne ali razgaljene fotografije, "ampak seveda primerne". "Nabralo se je ogromno moških sledilcev in tistih, ki so želeli stopiti v stik z mano. Ravno takrat se je pojavila stran OnlyFans in rekla sem si, da se brezplačno ne bom pogovarjala z njimi. Če hoče stopiti v stik z mano, bo pač plačal," je povedala.

In dodala: "Imam slike, za katere je škoda, da bi jih objavljala samo za všečke in pozornost. Moške pozornosti sem bila že tako vajena, da se me takšne stvari niso več dotaknile. Ni mi pihalo na dušo, ampak mi je bilo že moteče. Nekako ne hrepeniš več po tem, da ves čas dobivaš neke komplimente."

Na kratko pa je spregovorila tudi o oddaji Sanjski moški, v kateri se je potegovala za Gregorja Čeglaja. Dejala je, da so jo po tem, ko je na družbenih omrežjih postala bolj prepoznavna, s POP TV poklicali kar sami. "Odločitve nikakor ne obžalujem, bi jo ponovila. S sanjskim moškim pa nobena od nas nikoli ni bila intimna. Z njim smo namreč preživele zelo malo časa. V dveh mesecih šova sem bila z njim mogoče le dve uri," je sklenila.