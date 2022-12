Korošica, ki je v osnovni šoli posnela erotične fotografije, sporočila veselo novico

S partnerjem, sicer uspešnim koroškim poslovnežem, Saškom Taksom, sta pred kratkim znova začela živeti skupaj, vmes sta se namreč razšla. Foto: Instagram/Ana Pusovnik

Veselo novico je sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisala: "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ... oh what fun to say, a baby is on the way! Presenečenje! Najlepše obdobje v mojem življenju in odprto čisto novo poglavje. My heart is full (moje srce je polno, op. p.). Komaj čakava, da te spoznava!"

S partnerjem, sicer uspešnim koroškim poslovnežem Saškom Taksom, sta pred kratkim znova začela živeti skupaj, vmes sta se namreč razšla, zdaj pa bo njuno življenje razveselil še dojenček. Pusovnikova je za portal Lokalec.si razkrila, da naraščaj pričakuje v juliju.