"Danes je eno leto od zabave, na kateri so mi v pijačo podtaknili drogo in sem si v tisti noriji konkretno porezala kite in živec na mezincu. Zaradi tega mi še danes roka deluje na 80–90 odstotkov moči in povzroča probleme tudi v ramenih in hrbtu," je zapis na družbenih omrežjih začela Lara Goršek Kos, ki jo je Slovenija spoznala v več resničnostnih šovih.

Priznala je, da je za javni zapis o tej izkušnji dolgo zbirala pogum, med drugim tudi zato, ker ji je veliko ljudi vzbujalo občutek krivde, da je sama kriva za to, kar se je zgodilo. "Zakaj sem pa toliko pila, da bi pri teh letih lahko imela mejo, zakaj nisem pazila, zakaj nimam občutka za alkohol," je naštevala očitke, ki jih je slišala, "in to celo od bližnjih, od katerih bi pričakovala več razumevanja."

Eno leto nazaj so mi na zabavi podtaknil drogo in razplet je bil milo rečeno katastrofalen...poškodba roke še danes ni 100% rehabilitirana, pozna se tudi na ramah in hrbtu. Kar niti ni največji izziv..ker..zakaj lih jz? Kaj je imel ta osebek od tega?

Malo sm se razpisala na fb⤵️ pic.twitter.com/eWG70KB8Ux — LaraTheCookie (@LaraDCookie) November 21, 2024

"Veliko časa sem imela za premišljevanje in obnavljanje dogodkov, za pregledovanje videoposnetkov, slik in sporočil tiste noči," je zapisala, "prvi celi in jasen spomin je iz operacijske sobe, ko so mi sestavljali prst."

"Takrat se še nisem zavedala niti resnosti poškodbe niti, da bi bilo lahko veliko hujše," je poudarila, "poznam zgodbe deklet, žensk, ki so jim podtaknili droge, jih posilili in kar nekje odvrgli, poznam takšne, ki so jih posilili, posneli in izsiljevali. Poznam in zdaj tudi razumem njihov strah, da ti ne verjamejo in da ti celo očitajo, da si si sama kriva."

Dodala je, da zdaj obžaluje, da ni vztrajala s prijavo na policijo, zato pa želi zdaj spregovoriti o tem: "Vem, da zame ta zapis ne bo ničesar rešil, mogoče pa bo dal komu misliti, mogoče bo kdo pomislil, preden bo nekoga kar vnaprej obtožil, da si je sam_a kriv_a. Mogoče koga spodbudi, da bo dal dejansko prijavo na policijo."

"In ne, to ni iskanje pozornosti," je še poudarila, "opozarjanje na problematiko je, podtikanje drog je v porastu, storilec se skorajda nikoli ne najde, posledice so pogosto grozne – jaz sem jo še dobro odnesla 'samo' s poškodbo roke."

