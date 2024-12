Finančna uprava (Furs) namerava izvesti poostren nadzor pri fizičnih osebah, ki dosegajo dohodke na plačljivi platformi za odrasle OnlyFans. Vsi, ki objavljajo na tej platformi, naj zato preverijo, ali so ustrezno registrirani in so napovedali vse dohodke, dosežene iz te dejavnosti. Globe segajo vse do 26 tisoč evrov.

Kot so danes sporočili iz Fursa, so pridobili podatke o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans za več let.

Ker bodo te podatke uporabljali tudi v okviru davčnih nadzorov, vse, ki ustvarjajo dohodke prek spletne platforme, pozivajo k ustrezni prijavi. Obveznost prijave velja tudi za nazaj, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v preteklih letih.

Priglasite dejavnost v izogib globi

Kdor se še ni ustrezno registriral in še ni napovedal vseh dohodkov, ustvarjenih v preteklih letih prek platforme OnlyFans, ima čas še do 31. decembra 2024. Z ustrezno priglasitvijo dejavnosti in napovedjo vseh dohodkov z uporabo instituta samoprijave se bo izognil plačilu globe in tudi odvzemu premoženjske koristi zaradi dela na črno, so pojasnili na Fursu.

Ciljno usmerjene nadzore bodo začeli izvajati v začetku leta 2025. Usmerjeni bodo tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ob tem na Fursu posebej izpostavljajo, da je za primere, ko zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, v zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določena globa za prekršek v višini od tisoč do 26 tisoč evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno, sporočajo iz Furs.

Pri poslovanju prek spletnih platform gre po pojasnilih Fursa praviloma za opravljanje pridobitne dejavnosti, zato se dohodki, ki izvirajo iz tega, obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti v skladu z zakonom o dohodnini oz. v primeru gospodarske družbe v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. Tovrstne dohodke je treba vključiti v davčno osnovo.