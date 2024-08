Obsojena ruska vohunka razkrila: V Ljubljani me je v zaporu obiskal drugi ruski vohun

Obsojena ruska vohuna Artjom Viktorovič Dulcev in Ana Valerevna Dulceva sta s svojima mladoletnima otroka za rusko televizijo spregovorila o njunem življenju in aretaciji v Sloveniji ter o dogodkih, ki so sledili vse do njune izmenjave in prihoda v Rusijo. Med intervjujem je Valerevna Dulceva tudi dejala, da ju je v zaporu obiskal agent ruske obveščevalne službe SVR (Služba vnešnej razvedki).

"Intervju je bil namenjen Rusom, zato je bil tudi prikazan na osrednjem ruskem televizijskem kanalu. Z intervjujem so jim želeli prikazati, da njihov predsednik Putin stoji za vsakim državljanom, ki deluje po svetu," je o pogovoru Artjoma Viktoroviča Dulceva in Ane Valerevne Dulceve za rusko televizijo dejal varnostni strokovnjak ter nekdanji direktor OVS Boštjan Perne. Meni, da so bila sporočila namenjena le ruski publiki, ne obveščevalnemu svetu. Sta se mu zdeli pa zanimivi predvsem dve izjavi iz intervjuja.

Kaj o morebitnih obiskih agenta SVR v slovenskih zaporih pravijo pristojni?



Za komentar navedb v intervjuju smo se obrnili na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, urad predsednika vlade in urad vlade za komuniciranje. Odgovor smo prejeli le od zadnjih. Sporočili so nam, da navedb v intervjuju ne komentirajo.

Prijateljska Slovenija

"V intervjuju sta se obnašala zelo prijateljsko do Slovenije. Tako do Sove, pravosodnih organov … Do vseh," je poudaril Perne in dodal, da je bila konotacija pogovora o Sloveniji ves čas pozitivna. "Dvomim, da je gospa to mnenje sama oblikovala, ampak je to stališče Rusije. V ozadju je ves čas 'zlobna CIA', ki je pritiskala na Slovenijo … Slovenija se je izkazala in preprečila odhod otrok v Argentino ter omogočala, kolikor se je dalo, normalno komunikacijo vohunov z otrokoma," je poudaril Perne.

Obiski vohuna

"Druga zanimiva izjava v intervjuju se nanaša na obiske agenta SVR, ki ju je obiskoval v zaporu ter prenašal sporočila predsednika Putina," je izpostavil Perne. Meni, da je bila izjava predvsem nerodno povedana. "To, da je eksplicitno omenjala agenta, se mi zdi, da je spodrsljaj. Ni bilo nobene potrebe," meni Perne, za katerega so obiski agenta SVR v slovenskem zaporu "precej običajni". "Ker velikih skrivnosti ni bilo. CIA in Sova sta očitno odkrili, da gre za agenta SVR. Kot smo med vrsticami razumeli predsednika slovenske vlade, je Slovenija navezala stike z Rusijo in se pogovarjala o zajetih vohunih. Sicer ne vem, zakaj ju ni obiskoval diplomat iz ambasade. Ampak taki obiski so nekaj čisto normalnega. Menim pa, da je agent najverjetneje prihajal na obiske iz Moskve. Ampak težko špekuliram," je še dejal Perne.

So obiski vohuna res nekaj običajnega?

"O konkretnih zadevah lahko komentiram samo informacije, ki so v medijih. Glede obiskov agenta SVR lahko rečem, da gre hkrati za običajno in neobičajno stvar," na vprašanje, ali je bilo v obiskih agenta SVR v slovenskih zaporih kaj čudnega, odgovarja nekdanji direktor Sove Janez Stušek.

"Neobičajna stvar je zaradi dejstva, ker je celotna zgodba neobičajna. Po drugi strani so se stvari po aretaciji obeh vohunov od neke točke začele urejati bolj transparentno," poudarja Stušek. Po njegovih besedah je logično, da sta tajna agenta želela vzpostaviti komunikacijo tudi s svojo matično državo. "Predvsem z vidika priznanja krivde na sodišču, kar za sabo ne potegne samo osebnih, temveč tudi politične posledice. Zgodba mora biti vsaj usklajena, in to ne samo z odvetniki. Torej, obiski agenta SVR niso običajni, vendar si brez njih težko predstavljam, kako bi lahko zgodba stekla," meni Stušek, ki upa in verjame, da so vsi obiski potekali ob polnem vedenju vseh slovenskih institucij.

"Bi pa poudaril še to. Priporniki imajo zasebnost zagotovljeno le pri pogovorih s svojimi odvetniki. Ne verjamem, da bi lahko kdorkoli drug zahteval zaupne stike," je še dodal Stušek.