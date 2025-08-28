Neverjetno, toliko zahtevajo za zemljišče v Šiški

Na nepremičninskem portalu smo zasledili oglas z nenavadno visoko ceno zemljišča, ki stoji ob Vodnikovi cesti v ljubljanski Šiški. Prodajalec želi namreč za kvadratni meter zazidljivega zemljišča iztržiti skoraj 1.900 evrov.

Gre za zemljišče, veliko 1.116 kvadratnih metrov, na katerem zdaj stojijo štirje starejši, delno stanovanjski in delno gospodarski objekti. Prodajalec je v oglasu na Nepremicnine.net prodajno ceno postavil pri 2,1 milijona evrih oziroma bi za kvadratni meter zemljišča rad iztržil 1.881 evrov.

Območje ni namenjeno gradnji stanovanj za trg, temveč stanovanjskim površinam za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, starejših ljudi, študentov in drugih socialnih skupin) – med drugim tudi gradnji oskrbovanih stanovanj in rehabilitacijskega centra.

Zemljišče z vsemi komunalnimi priključki stoji med Varstveno delovnim centrom Tončke Hočevar in Bolnišnico dr. Petra Držaja. V neposredni bližini so vsa infrastruktura ter Šišenski hrib, Tivoli in Mostec.

Posrednik pri prodaji je nepremičninska agencija MKA Nepremičnine. Njen direktor Mirko Klemenčič je dejal, da po zanimanju potencialnih kupcev ne dvomi o uspešnosti prodaje za ceno blizu oglaševane.

Podobno zemljišče za Bežigradom se prodaja za dva milijona evrov

V Ljubljani ob Dunajski cesti se trenutno prodaja še eno podobno zemljišče, ki pa omogoča gradnjo objektov z raznovrstnimi vsebinami – od stanovanj in oskrbovanih stanovanj do hotelov, trgovin, storitvenih dejavnosti, ambulant, pisarn, galerij ter drugih poslovnih programov. Lastniki želijo za 1.023 kvadratnih metrov iztržiti dva milijona evrov oziroma 1.955 evrov za kvadratni meter.

Ponudba zazidljivih zemljišč v Ljubljani je zelo slaba, kar se pozna tudi pri cenah. Za enodružinske stanovanjske hiše se še najde kakšno primerno zemljišče, za večstanovanjske pa zelo težko. Cene zemljišč za enostanovanjske hiše v Ljubljani se začnejo pri okoli 600 evrih in segajo tudi čez tisoč evrov za kvadratni meter.