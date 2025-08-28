Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
20.35

prodaja čevlji Alpina

Četrtek, 28. 8. 2025, 20.35

25 minut

Alpina prostore v Žireh prodala mesarstvu

Portal Necenzurirano je danes razkril, da so nepremičnine prodali podjetju Mesarstvo Oblak, ki tako kot Alpina deluje v Žireh.

Portal Necenzurirano je danes razkril, da so nepremičnine prodali podjetju Mesarstvo Oblak, ki tako kot Alpina deluje v Žireh.

Foto: STA

Podjetje Alpina je svoje nepremičnine v Žireh prodalo podjetju Mesarstvo Oblak, poroča portal Necenzurirano. Vrednost posla po informacijah portala znaša 5,5 milijona evrov. Mesarstvo Oblak bo nepremičnine prenovilo in oddajalo Alpini.

V Alpininem kompleksu v Žireh je več kot 20 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih podjetje danes za svoje delovanje ne potrebuje več, saj je proizvodnjo že prej večinoma preselilo na Kitajsko ter v Bosno in Hercegovino. "Objekti so dotrajani in deloma nevarni, obnova pa bi zahtevala večmilijonska vlaganja, česar si trenutno ne moremo privoščiti," so konec julija za STA pojasnili v Alpini, ki jo je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) leta 2022 prodala češki družbi K&H.

Lastniki podjetja so se v začetku letošnjega leta zato odločili za prodajo nepremičnine. Konec julija so v podjetju za STA povedali, da je postopek prodaje v zaključni fazi.

Tudi Mesarstvo Oblak deluje v Žireh 

Portal Necenzurirano je danes razkril, da so bile nepremičnine prodane podjetju Mesarstvo Oblak, ki tako kot Alpina deluje v Žireh. Po zanesljivih informacijah portala so češki lastniki Alpine za nepremičnine iztržili 5,5 milijona evrov.

Mesarstvo Oblak bo zdaj prostore prenovilo in jih oddajalo Alpini, še poroča portal.

Kot so julija za STA pojasnili v Alpini, bodo po novem najemali le prostore, ki jih resnično potrebujejo, vzdrževanje in prenovo pa bo prevzel novi lastnik. Dodali so, da bodo razpoložljiva sredstva raje usmerjali v razvoj in proizvodnjo čevljev ter s tem v ohranjanje podjetja in blagovne znamke, čeprav v globalno restrukturirani obliki.

Alpina je bila primorana izvesti temeljito prestrukturiranje zaradi sprememb na globalnem trgu. V Žireh je podjetje lani število zaposlenih zmanjšalo za 60, v BiH pa zaprlo tovarno v Sarajevu in dogradilo obrat v Tešanju. Prestrukturiranje je prineslo tudi visoke stroške. Tako je Alpina, ki se je morala soočiti tudi s padcem celotnega trga zimske industrije, lani ustvarila 4,7 milijona evrov izgube.

Skupina Alpina ima okoli 800 zaposlenih, od tega 164 v Žireh in 101 v maloprodajni mreži.

Alpina Žiri
