Slovo Nemca, ki je ustanovil veliko avtomobilsko ikono

Burkard Bovensiepen je temelje za podjetje Alpina postavil leta 1962 z razvojem Webrovega dvojnega vplinjača za BMW 1500. Alpina, ki se je najprej ukvarjala s proizvodnjo pisalnih strojev in se poskušala v tekstilni industriji, je tako začrtala svojo avtomobilsko prihodnost. BMW je za njihove predelave potrdil tovarniško garancijo in 1. januarja 1965 so s prvimi osmimi zaposlenimi ustanovili podjetje Alpina Burkard Bovensiepen KG.

Foto: BMW Alpina

Nemci jih priznavajo kot proizvajalce in ne tunerje

Alpina je bila uspešna pri predelavi motorjev BMW, v šestdesetih in sedemdesetih letih pa so bili zelo uspešni tudi v dirkaškem športu. S temi aktivnostmi so prenehali leta 1988 in v tem obdobju so začeli tudi z lastno proizvodnjo avtomobilov znamke BMW Alpina.

Sedež podjetja Alpina je v nemškem mestu Buchloe na Bavarskem. Vse od leta 1983 je Alpina v Nemčiji uradni avtomobilski proizvajalec in ne le predelovalec avtomobilov. Leta 2007 so prvič v enem letu izdelali več kot tisoč, predlani pa prvič več kot dva tisoč avtomobilov.

Ustanovitelj podjetja Bovensiepen je umrl po dolgi bolezni. Star je bil 87 let. Alpino od leta 2002 vodita njegova sinova Andreas in Florian Bovensiepen. Lastniško je Alpina lani stopila pod okrilje skupine BMW.