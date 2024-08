Alpina ustavila razvoj modne obutve

Žirovska Alpina je ustavila razvoj modne obutve. Za svojo prodajno mrežo še vedno proizvajajo stare modele, sicer so se lani usmerili v razvoj in proizvodnjo športne obutve. Del proizvodnje Alpine, ki se že leta ukvarja s finančnimi težavami, seli v BiH, poroča časopis Dnevnik. V Sloveniji bo brez dela ostalo 60 Alpininih delavcev.

Vodstvo Alpine zatrjuje, da bodo uporabili mehke načine odpuščanja in upoštevali socialne kriterije ter da se za njihove kadre že zanimajo iz okoliških podjetij.

Julija so zaprli enega od proizvodnih obratov v BiH, tovarno v Sarajevu, od koder so na drugo lokacijo v BiH, občino Tešanj, že preselili proizvodnjo. V Tešanj bo Alpina preselila del proizvodnih linij, montažne linije čevljev za alpsko smučanje, obutve za smučarski tek in pohodništvo ter sekalnico.

Nekatere linije bodo ostale v Žireh – predvsem delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poudarja vodstvo – med njimi so orodjarna, oddelki za vlivanje plastike, oddelek razvoja, marketinga in prodaja.

Alpina tudi na Kitajskem

Na Daljnem vzhodu žirovsko podjetje izdeluje del čevljev za tek nižjega cenovnega razreda, lahko ter lahko pohodno in urbano obutev, zahtevnejše čevlje višjega cenovnega razreda pa v celoti v BiH.

Od leta 2016 je Alpina nenehno krčila proizvodnjo modne obutve, zlasti ob začetku epidemije. Lani so se odločili program ukiniti, saj so Alpinini največji kupci bankrotirali, novih pa jim ni uspelo najti. V Alpini pojasnjujejo, da so bile cene modne obutve, proizvedene v Evropi, previsoke in nekonkurenčne.

Dolgoročno želi podjetje Alpina ostati vodilni proizvajalec čevljev za tek na smučeh in se ponovno uveljaviti na trgu čevljev za alpsko smučanje, tudi s pomočjo inovacij. Denar za razvoj jim je priskrbel lastnik, češko podjetje K & H.

Finančno stanje Alpine

V preteklem letu je skupina Alpina ustvarila 38,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, torej skoraj 20 odstotkov manj kot leto prej, in ustvarila izgubo, ki se kaže tudi letos. Po načrtovani optimizaciji proizvodnje projekcije za leto 2025 kažejo pozitivno ničlo.

Alpino so v finančne težave spravili zmanjšane potrebe po proizvodnih zmogljivostih, visoki stroški energentov, transporta in vzdrževanja, višanje minimalnih plač ter velik pritisk konkurence v smislu nizkih proizvodnih cen, našteva vodstvo Alpine. Poleg naštetega tudi distributerjem prodaja ni šla po načrtih, kar jim je prineslo visoke zaloge, posledično pa manj novih naročil in presežne zaloge za Alpino.