Deichmann v Sloveniji z rekordno prodajo

DEICHMANN, trgovec z obutvijo, je v poslovnem letu 2023 v Sloveniji posloval rekordno ter leto sklenil z več kot devetodstotnim povečanjem prodaje na približno 35,2 milijona evrov. V 30 trgovinah po vsej Sloveniji so prodali skoraj 1,1 milijona parov čevljev, kar je primerljivo s poslovnim letom 2022. Podjetje DEICHMANN v Sloveniji deluje od leta 2006 in je eden od najbolj priljubljenih trgovcev z obutvijo na slovenskem trgu.

Nenehna rast v poslovanju se kaže tudi v rasti števila zaposlenih. Ob koncu leta 2023 je bilo v podružnicah in upravi podjetja zaposlenih 292 ljudi, kar je 26 zaposlenih več kot leto poprej.

"S ponosom se lahko ozremo na uspešno leto 2023. Razmerje med ceno in kakovostjo, raznolikost blagovnih znamk ter modno znanje so tri prednosti podjetja DEICHMANN, s katerimi smo kot družinski trgovec na drobno dosegli visoko oceno in navdušili tudi lani," je povedal generalni direktor Boris Kopič. "Kupci se pri tem lahko vedno zanesejo na nizke vstopne cene, ki so jih navajeni od podjetja DEICHMANN," je še dodal.

Podjetje DEICHMANN je v letu 2023 s svojo modno ponudbo in uspešnimi kampanjami zadovoljilo okuse ljubiteljev obutve. Podjetju je z novimi blagovnimi znamkami v ponudbi ter licenčnimi blagovnimi znamkami, kot je npr. Esprit, uspelo pritegniti tudi nove skupine kupcev.

Foto: Deichmann

DEICHMANN, vodilni na evropskem trgu maloprodaje obutve, vlaga tudi v mrežo trgovin s privlačnim videzom ter s sodobno opremo. Novo zasnovo trgovine odlikujejo sodoben videz, občutek prostornosti, nežne barvne sheme in veliko prostora za športno obutev. V Sloveniji je že pet trgovin urejenih po novem konceptu.

Lani so bile posodobljene tri trgovine, v letu 2024 pa so načrtovane ena nova trgovina ter tri preobrazbe trgovine v skladu z novim konceptom. V letu 2024 se podjetje zavezuje, da bo še naprej delovalo tudi na področju družbene odgovornosti. Del poslanstva podjetja DEICHMANN je pomoč ljudem v stiski, zato nadaljuje svojo podporo Slovenskega društva Hospic.

DEICHMANN V SVOJEM 111. LETU ŠE NAPREJ NA POTI MEDNARODNE RASTI Z VRHUNSKIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI IN CENAMI

DEICHMANN v Sloveniji je hčerinsko podjetje družbe DEICHMANN SE. V preteklem poslovnem letu je skupina DEICHMANN v 34 državah ustvarila bruto prodajo v višini 8,7 milijarde evrov (neto 7,4 milijarde evrov). Valutno prilagojeno povečanje prometa je tako znašalo nekaj več kot sedem odstotkov. Leta 2023 je bilo v trgovinah in spletnih trgovinah skupine DEICHMANN po vsem svetu prodanih 184 milijonov parov čevljev (1,4 odstotka več kot leta 2022). Na zadnji dan prejšnjega leta je družba upravljala približno 4.700 trgovin (leta 2022 nekaj manj kot 4.600) in 41 spletnih trgovin ter zaposlovala več kot 49 tisoč ljudi (leta 2022 približno 48 tisoč).

Foto: Deichmann

"Leto 2023 je bilo za skupino DEICHMANN zahtevno, a tudi uspešno," poudarja Heinrich Deichmann, predsednik uprave družbe DEICHMANN SE. "S svojimi kolekcijami in ponudbo vrhunskih blagovnih znamk smo natančno ustregli modnemu okusu kupcev in jih navdušili z dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno. To nam je omogočilo, da smo se uprli splošnemu tržnemu trendu in rasli pri prodaji tako v trgovinah kot na spletu. Kljub neugodnim razmeram z visoko inflacijo, omejevanjem potrošnikov in spreminjanjem njihovih preferenc smo lani v skupini DEICHMANN povečali prodajo za več kot sedem odstotkov na 8,7 milijarde evrov. Tudi prilagojeno glede na prodajno površino, torej v obstoječih trgovinah, nam je uspelo povečati prodajo za pet odstotkov. To je izjemen dosežek, ki smo ga na mednarodni ravni dosegli skupaj z odličnimi ekipami v prodaji, logistiki in upravi."

Ob trenutnih gospodarskih razmerah so do konca leta 2024 predvidene tudi obsežne naložbe v skupni vrednosti približno 374 milijonov evrov, med drugim v sodobne trgovine s privlačno opremo in večkanalnimi storitvami. Do konca leta 2024 je v skupini načrtovanih približno 450 novih in prenovljenih trgovin.

Družinsko podjetje DEICHMANN je bilo ustanovljeno leta 1913 v Essnu, kjer ima sedež še danes. "Zagovarjamo kontinuiteto in zanesljivost, ljudem smo na voljo že 111 let. Naše jasno stališče je, da z veliko izbiro čevljev za vso družino ponujamo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno na trgu. To je za stranke privlačno tudi ali zlasti v času krize," pravi Heinrich Deichmann.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN.