Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
16.40

Osveženo pred

43 minut

Temačna napoved: to je nova zvezda smrti

A. Ž.

Internet | Je izgradnja širokopasovnega interneta v 90. letih prejšnjega stoletja zahtevala toliko kapitala, da je v ZDA izčrpala naložbe iz proizvodnje? | Foto Guliverimage

Je izgradnja širokopasovnega interneta v 90. letih prejšnjega stoletja zahtevala toliko kapitala, da je v ZDA izčrpala naložbe iz proizvodnje?

Foto: Guliverimage

Eden od glavnih javnih ciljev Trumpove administracije je ponovna industrializacije ZDA. S tem je povezana tudi Trumpova carinska vojna proti skoraj vsem državam na svetu. V ZDA je uveljavljena teorija, da je upad ameriške industrije povezan z vključitvijo Kitajske v svetovno trgovino oziroma ameriško odprtje trgovine s to državo. Zdaj pa se na družbenih omrežjih krešejo mnenja o novi teoriji: da je izgradnja širokopasovnega interneta v ZDA v 90. letih prejšnjega stoletja zahtevala toliko kapitala, da je izčrpala naložbe iz proizvodnje. To naj bi bila t. i. zvezda smrti, ki je požirala denar.

"Zgodba – za katero sem mislil, da jo poznam – o Kitajski in upadu ameriške proizvodnje je, da je odprtje trgovine s Kitajsko ustvarilo šok za industrijo, zaradi česar se je proizvodnja iz Ohia preselila v Šenžen," na družbenem omrežju X piše ameriški novinar in voditelj podkastov Derek Thompson.

Nova teorija o telekomunikacijski zvezdi smrti

Zdaj pa ameriški vlagatelj Paul Kedrosky ponuja novo teorijo: da je izgradnja širokopasovnega interneta v 90. letih prejšnjega stoletja zahtevala toliko kapitala, da je izčrpala naložbe iz proizvodnje.

Thompson tako piše: "Če je to res, potem je načrt ponovne industrializacije Trumpove administracije neverjetno ironičen. Trump poskuša kitajski šok obrniti z zvišanjem carin. Toda razcvet umetne inteligence poustvarja kapitalski šok, saj podatkovni centri nadomeščajo optična vlakna kot nova smrtna zvezda, ki izčrpava kapital, ki bi mogoče šel v proizvodnjo. In pravzaprav danes vidimo upad zaposlenosti v proizvodnji (in gradbeništvu) v času, ko kapitalski izdatki za umetno inteligenco prispevajo 30 do 50 odstotkov rasti bruto domačega proizvoda (BDP)."

Graje teorije o širokopasovnem internetu kot zvezdi smrti

So pa tudi številni kritični do te nove teorije. Ameriški ekonomist Michael Pettis, ki med drugim predava na Kitajskem, je na omrežju X zapisal, da so številne države, vključno s Kitajsko, razvile širokopasovni internet, ne da bi pri tem z enako hitrostjo izgubile delež v proizvodnji. Še več,v nekaterih primerih so posamezne države kljub naložbam v razvoj interneta celo povečale delež v proizvodnji.

Prav tako ameriškim podjetjem v 90. letih ni primanjkovalo denarja. "V svojih bilancah so imele kar nekaj denarja, in ko so ga porabile, je nesorazmeren delež šel za odkupe delnic in prevzeme, kar se ne bi zgodilo, če bi verjele, da obstajajo dobre naložbene priložnosti v širitvi domače proizvodnje," trdi Pettis.

"In tretjič, ameriški proizvajalci so dejansko gradili proizvodne zmogljivosti, le ne v ZDA. Zgradili so jih v tujini, kar kaže na to, da jih ni omejeval omejen kapital," še piše Pettis.

Izraz zvezda smrti, ki ga uporablja Paul Kedrosky, je sposojen iz filmov Vojna zvezd. | Foto: Guliverimage Izraz zvezda smrti, ki ga uporablja Paul Kedrosky, je sposojen iz filmov Vojna zvezd. Foto: Guliverimage
