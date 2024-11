Državni svet o vetu na noveli zakona o dohodnini in DDV

Državni svetniki v zvezi z novelo zakona o dohodnini posebej nasprotujejo predvideni zaostritvi pogojev za obdavčitev dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov, saj da bodo vodile v dodatno zatekanje k nedovoljenim praksam in posledično nižje prilive v javne blagajne. Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se namreč z novelo znižuje na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa na 30.000 evrov.

Da bi v Slovenijo privabili novo delovno silo, novela uvaja tudi novo davčno olajšavo za visoko kvalificirane kadre v starosti do 40 let, ki bi se v Slovenijo vrnili po dveh letih dela oziroma študija v tujini ali pa so tu zaposleni tuji državljani. Ob pogoju dvakratnika povprečne plače bodo pet let po prihodu v Slovenijo deležni znižane dohodnine v višini sedem odstotkov bruto plače. Predlagatelji veta menijo, da je razlikovanje davčnih zavezancev glede na rezidentski status diskriminatorno.

Pri noveli zakona o DDV pa nasprotnike v državnem svetu motijo predvsem obveznosti predložitve evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV finančni upravi v elektronski obliki po elektronski poti. To bo po njihovih opozorilih podjetjem povzročilo dodatne stroške za nadgradnjo programske opreme, nalaga pa jim tudi dodatne administrativne obremenitve. Predlagajo vsaj bolj ustrezno prehodno obdobje. Glede zvišanja obdavčitve sladkih pijač z 8,5 na 22 odstotkov pa menijo, da ne bo doseglo namena.

Če bo državni svet veto na obe noveli zakonov sprejel, bo moral DZ o novelah odločati še enkrat. Za njuno potrditev bo potrebna.