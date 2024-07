Finančni ministri držav G20 so se v Riu de Janeiru v skupni izjavi zavzeli za obdavčitev najbogatejših. Glede na zapisano v izjavi, zavzeto stališče ne bo ogrozilo davčne suverenosti držav, saj so ministri poudarili, da je ne bodo ogrozili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na srečanju finančnih ministrov v Riu de Janeiru, ki mu je predsedoval brazilski finančni minister Fernando Haddad so se ministri zavzeli za "bolj socialno pravično in okoljsko trajnostno prihodnost".

Haddad je ob robu srečanja dejal, da je "boj proti lakoti, revščini, neenakosti in obdavčitev najbogatejših končno na dnevnem redu svetovnega gospodarstva".

Čeprav skupna izjava ne predvideva dogovora o posebnem globalnem davku, je Haddad skupno izjavo označil za "pomemben korak naprej".

Prvi koncept skupne izjave, ki ga je sprva predstavila Brazilija, je zahteval, da države od najbogatejših letno odvzamejo vsaj dva odstotka njihovega premoženja.

Po navedbah dpa bi to lahko pripomoglo k učinkovitejšemu boju proti svetovnim neenakostim in podnebnim spremembam, saj bi najbogatejši v davščinah prispevali do 250 milijard ameriških dolarjev.

Medtem ko so Francija, Španija in Južna Afrika izrazile podporo temu konceptualnemu izhodišču, so ZDA izrazile nasprotovanje.

Premoženje najbogatejših se je povečalo za 42 bilijonov dolarjev

Najnovejša raziskava nevladne organizacije Oxfam International, ki je bila objavljena pred srečanjem G20 razkriva, da je en odstotek najbogatejših Zemljanov svoje premoženje v zadnjem desetletju povečalo za 42 bilijonov dolarjev. To je skoraj 34-krat več kot ima premoženja 50 odstotkov najrevnejšega dela svetovnega prebivalstva.

"Neenakost je dosegla nespodobne ravni, vladam po svetu pa ni uspelo zaščititi ljudi in planeta pred njenimi katastrofalnimi posledicami," je dejal Max Lawson, vodja politike neenakosti pri Oxfam International. "En odstotek najbogatejših si še naprej polni žepe, ostali pa pobirajo drobtinice," je opozoril.