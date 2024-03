Kako državni svet finančno podpira člane in podpornike SDS

Čeprav naj bi bil državni svet organ, ki služi uravnoteženju prevelikega vpliva političnih strank v državnem zboru pri sprejemanju zakonodaje, naj bi se dogajalo, da ga nekatere politične opcije uporabijo za svoje interese.

Državni svet naj bi sicer sestavljali predstavniki petih interesnih družbenih skupin – predstavniki lokalnih interesov, delodajalcev in delojemalcev, ter kmetov, obrtnikov in samostojnih podjetnikov ter tudi predstavniki negospodarskih dejavnosti. Kot piše tudi v uradni prestavitvi: "Državni svet je predstavniško telo, ki ga ustava opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov." In še: "Sestava državnega sveta naj bi nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se predvsem prek državnega zbora vključujejo v zakonodajni postopek."

Po pisanju Mladine si nekatere stranke ustroj državnega sveta predstavljajo po svoje, saj opozicijska SDS na svoji spletni strani osem članov državnega sveta predstavlja kot "svoje". Že v preteklih letih so mediji poročali o različnih strankarskih povezavah svetnikov in akterjev desne provenience.

Foto: Spletna stran stranke SDS Miro Petek, ki je bil izbran za tvorca komunikacijske strategije, naj ne bi imel izkušenj s strateškimi odnosi z javnostmi. Prav tako naj dokument ne bi imel vsebinske ali svetovalne vrednosti ter naj bi bil poln slovničnih in drugih nedoslednosti.

Kot primer, Petek naj bi v strategiji svetoval, da bi moral biti ob vsakem prispevku in novinarju označen tudi ton njegove naravnanosti do državnega sveta in predsednika (pozitiven, negativen ali nevtralen).

Če povzamemo Mladino, so izbor Petka oziroma njegovega espeja v svetu pojasnili le z navedbo, da je bil izbran v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti državnega sveta na podlagi povabila k oddaji ponudb.

Kljub temu naj bi državni svet konec lanskega leta najel tudi družbo Kreativna baza, družinsko podjetje za stike z javnostmi siceršnjega založnika Mitje Čandra, ki naj bi za 17.919,36 evra za državni svet izvedlo storitve svetovanja na področju odnosov z javnostmi in medijskega komuniciranja ter podporo izvedbi promocijskih vsebin s primernimi komunikacijskimi orodji in prilagoditev predstavitvenih vsebin. Čander je član Platforme sodelovanja poslanca SDS Anžeta Logarja.