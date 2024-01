Državni svet novelo zakona o delovnih razmerjih poslal v ustavno presojo

Kot so po današnji redni seji sporočili iz državnega sveta, so državni svetniki zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona, ki je v veljavi od 16. novembra lani, podprli z 21 glasovi za in dvema proti.

Zahtevajo oceno ustavnosti celotne novele, še posebej pa osmih členov oz. njihovih odstavkov. Določbe izpodbijajo tako zaradi postopka, po katerem je bila novela sprejeta, kot tudi zaradi vsebine.

Po mnenju svetnikov gre pri noveli med drugim za kršitve ustavnih načel demokratičnosti, pravne države in enakopravnosti, pa tudi za kršitev ustavnih pravil zakonodajnega postopka in kršitev ustavnih pravil o uveljavitvi zakona.

Več spornih določb

Vsebinsko so kot sporne izpostavili določbe, ki urejajo spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela; krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; krajši delovni čas žrtev nasilja v družini; sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; zadržanje učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev; oskrbovalski dopust ter odsotnost z dela zaradi oskrbovalskega dopusta zaradi potreb po znatnejši negi iz zdravstvenih razlogov družinskega člana.

Nekatere od teh sprememb (neplačan dopust za oskrbo oz. nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo bolj predvidljivo in varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo) je vlada pripravila na podlagi evropskih direktiv. Prav zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo je tudi hitela s potrjevanjem novele, saj ji je grozila 1,5 milijona evrov visoka kazen EU.

Mala delavska ustava

Socialni partnerji so se o noveli zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, pogajali več mesecev. Prva različica je šla junija lani v javno obravnavo neusklajena, tudi to pa je bil razlog, da so delodajalci julija izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta. Oktobra so vse tri strani na maratonskih sestankih poskusile z vnovičnim usklajevanjem, a neuspešno.

Vlada je tako v naglici v DZ poslala neusklajeno novelo, ta pa jo je potrdil, in sicer dvakrat, saj je državni svet nanjo izglasoval veto. Četudi so bile iz novele nekatere določbe iz prvega osnutka izločene, denimo možnost 30-urnega polnega delovnega tedna in do 48-urnega počitka, je potrjena različica bližje sindikatom.

Je pa minister za delo Luka Mesec napovedal še en poseg v zakon, ko naj bi socialni partnerji uskladili še izločene rešitve, sindikati in delodajalci pa bodo k pogajanjem vabljeni še z dodatnimi predlogi.

Državni svet je danes obravnaval še dopolnjena predloga novele zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev volilne pravice osebam, ki so postavljene pod skrbništvo, in novele zakona o varstvu okolja, ki bo zaostril zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. Oba je podprl. Razpravljal je tudi o pobudi glede načrtovanja in izvajanja razvojnih ukrepov, ki krepijo razvojno moč Koroške razvojne regije, piše STA.