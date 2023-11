Državni svetniki izglasovali odložilni veto na novelo zakona o tujcih

Državna svetnica, sicer predstavnica univerz, visokih in višjih šol v DS, Branka Kalenić Ramšak je ocenila, da je t. i. preživetvena raven nepoštena do učiteljev izvajalcev izpitov, saj jim ne podaja ocenjevalnega okvira.

Državni svet je s 17 glasovi za in petimi proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o tujcih, ki namesto ravni znanja jezika A1 uvaja t. i. novo preživetveno stopnjo znanja. Svetniki so noveli očitali predvsem strokovno nedefiniranost te nove ravni in nepoštenost do učiteljev, za katere ne predvideva ocenjevalnih okvirov.