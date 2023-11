O čem bodo odločali na izredni seji državnega sveta?

Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana in pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve.

Med rešitvami, ki presegajo prenos evropske direktive, so npr. tudi dodatna zaščita sindikalnih zaupnikov in žrtev nasilja v družini, večja pravna varnost v primeru opozorila pred odpovedjo, pravica do odklopa in uvedba subsidiarne odgovornosti v gradbeništvu.

V interesni skupini delodajalcev so v predlogu za odložilni veto med drugim opozorili na postopek priprave in sprejemanja sprememb zakona, ki po njihovem ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. Izpostavili so tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih določb; med drugim jih skrbijo rešitve, ki bi lahko bile po njihovem prepričanju v nasprotju z ustavo.

Odločali bodo tudi o vetu na novelo zakona o tujcih

Na predlog skupine svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom bo državni svet danes odločal tudi o vetu na novelo zakona o tujcih. Ta z dveh na eno leto skrajšuje rok, po katerem je tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje upravičen do združitve z družino. Namesto pogoja znanja jezika na ravni A1 pa za družinske člane uvaja t. i. preživetveno raven znanja jezika.

Predlagatelji veta so prepričani, da koncept, ki ga prinaša novela z znižanjem zahteve po znanju slovenskega jezika s stopnje A1 na t. i. preživetveni status, ne omogoča integracije. Hkrati dodajajo, da ni znano, kako bo k intenzivnejši in uspešnejši integraciji pripomogla strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. To naj bi namreč v skladu z novelo sprejela vlada.

Če bodo svetniki izglasovali veto na katero od omenjenih novel, bo DZ moral o njej odločati ponovno, za potrditev pa bo potrebnih 46 glasov poslancev.